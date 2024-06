Probierz zawstydził piłkarzy. Przymierzył aż miło! Stadiony świata [WIDEO]

- Euro to była docelowa impreza. Jak już tu przylecieliśmy, mówiliśmy otwarcie, że chcemy coś osiągnąć. Nie udało się, choć próbowaliśmy, graliśmy z topowymi zespołami w Europie. Na pewno teraz nie powiem, że zejdziemy z obranej drogi. Dopóki ja będę trenerem, będziemy nadal tak grać. Zrobimy wszystko, by w kolejnych meczach zadowolić naszych kibiców - mówił Michał Probierz podczas sobotniej konferencji prasowej. Reprezentacja Polski pod jego wodzą przegrała oba dotychczasowe mecze na mistrzostwach Europy, przez co we wtorek rozegra jeszcze ostatnie spotkanie z Francją i wróci do domu.

Probierz ustawił piłkę i zrobił to. Co za uderzenie!

W niedzielę nasza kadra około godz. 12:00 wyszła na trening przed starciem z wicemistrzami świata. Piłkarzom na boisku towarzyszył Michał Probierz, który już niejednokrotnie udowadniał, że mimo 51 lat nadal dobrze czuje się z piłką przy nodze i nie zapomniał czasów, kiedy sam rywalizował na murawie. W pewnym momencie selekcjoner postanowił spróbować swoich sił w strzał z dystansu.

Ustawił piłkę na około 18-20 metrze od bramki, po czym z całej siły huknął w lewy róg. Popisom Probierza przyglądali się kadrowicze, wśród których znalazł się Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski tylko uśmiechnął się po strzale selekcjonera. "Michał Probierz wchodzi z Francją na wolnego w 90. minucie" - napisał humorystycznie Przemysław Langier na profilu X, który udostępnił filmik ze strzałem Michała Probierza.

Przypomnijmy, przed wejściem na ławkę trenerską 51-latek miał całkiem udaną karierę jako piłkarz. Reprezentował barwy m.in. Ruchu Chorzów, Górnika Zabrze, Pogoni Szczecin, Jagielloni Białystok czy niemieckich KFC Uerdingen i Wattenscheid 09. Probierz występował na pozycji środkowego pomocnika. Jak widać, nie zapomniał jak strzela się z dystansu.

Mecz z Francją odbędzie się we wtorek 25 czerwca o godz. 18:00.