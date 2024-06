Szczęsny zakpił z Lewandowskiego. Ta mina mówi wszystko. Natychmiastowa reakcja

Po przegranym 2:1 meczu z Holandią kibice i eksperci wierzyli, że reprezentacja Polski jest w stanie pokonać Austrię w drugim meczu mistrzostw Europy i awansować do 1/8 finału. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Piłkarze rywali momentami kompletnie zdeklasowali naszą kadrę, zdobyli dwie bramki w drugiej połowie i zwyciężyli 3:1. Kilka godzin później w meczu Francja - Holandia padł bezbramkowy remis, co oznaczało, że po wtorkowym starciu z wicemistrzami świata Polacy mogą się pakować i wracać do domu.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Kłos: Wpuszczenie Grosickiego? Pewnych decyzji Probierza nie rozumiem

Szczęsny nie miał litości dla Lewandowskiego. Ten prawie nie wytrzymał

Ostatnio na kanale YouTube Łączy nas piłka pojawił się nowy vlog, na którym widać, że atmosfera przed piątkowym "meczem o wszystko" była naprawdę świetna. Piłkarze wzięli udział w wielu zabawach treningowych, których celem była jeszcze większa integracja. W jednej z nich musieli dobrać się w dwójki. Zadaniem jednego z kadrowiczów było szybkie, instynktowne złapanie piłeczki, którą z rąk wypuszczał kolega.

W tej grze Robert Lewandowski rywalizował z Wojciechem Szczęsnym, który kilka minut wcześniej rzucał piłeczki w stronę kapitana, aby ten odegrał mu prosto w ręce. - Nie po skosie, tylko prosto musisz mi podać! - mówił bramkarz. - A złapiesz? - odpowiedział momentalnie Lewandowski. Przejdźmy jednak do pierwszej z opisywanych gier.

Kiedy piłeczki były w rękach Szczęsnego, a Lewandowski musiał je złapać, golkiper Juventusu był bezlitosny. Z premedytacją wypuszczał je z rąk w ten sposób, aby zawodnik Barcelony nie miał szans na ich zgarnięcie. - Hahaha, co czekaj? 3:0, 4:0! - drwił z kolegi rozbawiony Wojciech Szczęsny, co wyraźnie irytowało Lewandowskiego. Chwilę później kapitan naszej kadry w ramach rewanżu zrobił dokładnie to samo. Szczęsny nadal próbował żartować, jednak w pewnym momencie usłyszał od kolegi: - Weź graj normalnie. - Dam ci raz szansę. Nie złapał! - dodawał. Choć cała sytuacja była raczej zabawna, to momentami na twarzy Roberta Lewandowskiego widać było lekkie zdenerwowanie.

Pod koniec ostatniego vloga pokazane zostały kulisy z szatni z meczu Polska - Austria. Zobaczyliśmy m.in. przemawiającego Michała Probierza po dotkliwej porażce. Teraz biało-czerwoni w ostatnim meczu na Euro 2024 zagrają z Francją.