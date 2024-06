Największy przegrany meczu z Austrią odgryzł się dziennikarzowi. "A co ty byś zrobił?"

Reprezentacja Polski po porażce 1:3 z Austrią straciła szanse na awans do fazy pucharowej Euro 2024. Jednym z najgorszych zawodników tego spotkania był Paweł Dawidowicz, który został mocno skrytykowany w mediach społecznościowych. "Nie wiadomo, co robi na boisku", "nie ten poziom" - komentowali eksperci i dziennikarze.

"Przez cały mecz miał ogromne problemy z Marko Arnautoviciem, który zwodził go nawet wtedy, gdy nie dotykał piłki. W dodatku nie doszedł do Traunera przy pierwszym golu i w ogóle - miał fatalny pierwszy kwadrans. Potem było nieco lepiej, ale w drugiej połowie znów decydujące były jego przegrane pojedynki z Arnautoviciem" - tak ocenił Dawidowicza Jakub Seweryn ze Sport.pl, przyznając mu notę 1+ (w skali 1-6).

Paweł Dawidowicz zabrał głos po meczu z Austrią. "Tego najbardziej szkoda"

Środkowy obrońca pojawił się na niedzielnej konferencji prasowej reprezentacji. Tam zapytano go o to, jak radzi sobie z krytyką, jaka spadła na niego po ostatnim meczu. - Wiadomo, że nie idzie nie zobaczyć wszystkich wiadomości, nawet od ludzi, którzy mniej interesują się piłką. Przyjąłem to normalnie, bo kilka razy miałem takie doświadczenie. Obrońca jest na takie sytuacje bardziej narażony - stwierdził.

Przy tym potrafił znaleźć powody do optymizmu. - Fajne jest to, że w piłce nożnej zawsze jest ten następny mecz, można się poprawić i przejść drogę od zera do bohatera. Jeżeli będzie mi dane, to w kolejnym meczu chcę udowodnić i pokazać wszystkim, że może się zdarzyć gorszy występ, ale ludzie z przypadku się tu nie znajdują - zapowiedział.

Zawodnik Hellasu wskazał także, co sprawia mu największy ból po szybkim odpadnięciu z turnieju. - Najbardziej szkoda tych prawdziwych kibiców, którzy przed meczem z Austrią przyjechali pod nasz hotel, śpiewali i dopingowali. Rodzina i znajomi wysyłali mi filmiki, że kibice wierzyli, była wiara w narodzie. Tego najbardziej szkoda, że to tak wszystko zgasło - przyznał.

Zamiana ról na konferencji prasowej reprezentacji Polski. Paweł Dawidowicz zadał pytanie dziennikarzowi

Później na konferencji Dawidowicz został zapytany o formację obronną. Po chwili pomiędzy nim a dziennikarzem wywiązała się polemika. - Zdajemy sobie sprawę, że jeśli Francja będzie trafiać tak jak Austria, to skończy się szóstką. Nie chodzi o to, że chcę się znęcać, ale jeśli zagracie w defensywie jak z Austriakami, to tak to się skończy. Co zrobić, żeby uniknąć kompromitacji? - zapytał dziennikarz.

- A ty co byś zrobił? - niespodziewanie odpowiedział pytaniem na pytanie piłkarz. - Nie jestem trenerem, ale zagrałbym ultradefensywnie. Jeżeli mnie pytasz, to przy tej różnicy potencjałów jest to jedyny sposób, aby uniknąć wysokiej porażki - usłyszał.

- Ja też trenerem nie jestem, więc zobaczymy, jak będziemy chcieli zagrać. Z Austrią chcieliśmy grać wysoko, mocno jeden na jeden. Myślę, że przez większość meczu nie mogli znaleźć pomysłu, jak dostać się pod nasze pole karne - stwierdził Dawidowicz. - Wiadomo, że jeden na jeden będzie trudniej zatrzymać Francuzów - dodał.

Mecz Polska - Francja zostanie rozegrany 25 czerwca. Relacja tekstowa na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.