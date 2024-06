Probierz sprowadzony do parteru. To, co powiedział, jest szokujące

Reprezentacja Polski jako pierwsza odpadła z Euro 2024. Stało się to w piątek po meczu Holandia - Francja, który zakończył się bezbramkowym remisem. Kluczowe jednak było to, co stało się przed spotkaniem faworytów naszej grupy.

Tego samego dnia Polacy przegrali w Berlinie z Austrią 1:3, pozostając bez punktu po dwóch spotkaniach mistrzostw Europy. Tym razem drużyna Michała Probierza nie zaprezentowała się tak dobrze jak w pierwszym spotkaniu przeciwko Holandii.

- Czuję się oszukany - w programie Sport.pl Live mówił Piotr Żelazny z magazynu "Kopalnia. Sztuka Futbolu" oraz Viaplay, wskazując na skład i taktykę dobrane przez Probierza. W porównaniu do spotkania z Holandią selekcjoner dokonał kilku zmian personalnych, które wpłynęły na sposób gry kadry.

Na ławce rezerwowych usiedli m.in. kreatywni Kacper Urbański oraz Sebastian Szymański. Ich miejsce zajęli piłkarze bardziej defensywni, czyli Bartosz Slisz i Jakub Piotrowski. Polacy w meczu z Austrią nie chcieli grać tak odważnie jak przeciwko Holendrom, nastawiając się na twardy bój w Berlinie.

- Wiedzieliśmy, że musimy ten mecz wybiegać, dlatego też tak to ustawiliśmy. Do bramki na 1:2 plan był skuteczny. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Zmianami: Lewandowskim, Świderskim i Moderem chcieliśmy jeszcze nakręcić zespół. (...) Jeszcze raz wystawiłbym taki sam skład - mówił Probierz na sobotniej konferencji prasowej.

Żelazny: Nie wierzę w żadne słowo Probierza

Tego samego dnia, w wieczornym programie Sport.pl Live selekcjonera kontrował Żelazny. - Dziwią mnie te słowa. Zwłaszcza że Probierz ma wizerunek szczerego faceta. Przez lata pracy w ekstraklasie konferencje Probierza były nie tylko barwne, ale trener potrafił też wziąć na siebie odpowiedzialność. Potrafił być szczery, a dzisiaj nie wierzę w żadne jego słowo. To było typowe konferencyjne gadanie. To było odbębnienie spotkania z dziennikarzami - powiedział dziennikarz.

- Mecz pod kontrolą? To jest szokujące stwierdzenie. Zwłaszcza po pierwszych 15 minutach. To była katorga. Nie wychodziliśmy z własnej połowy, więc jak można mówić o jakiejkolwiek kontroli. Ja jej w ogóle nie widziałem. Nie rozumiem takiego stawiania sprawy. Myślę, że selekcjoner zyskałby więcej, gdyby mówił otwartym tekstem - dodał.

Polacy udział na mistrzostwach Europy zakończą we wtorek. Mecz z Francją o 18:00 w Dortmundzie. Relacja na żywo na Sport.pl.