Strach w oczach Polaków przed Francją. "Nie chcę, by strzelali do nas jak do kaczek"

Reprezentacja Polski znów rozczarowała na mistrzostwach Europy. Nie dość, że jako jedna z ostatnich zakwalifikowała się na imprezę, to pierwsza się z nią pożegnała. Po dwóch meczach na jej koncie wciąż jest zero punktów. W pierwszym spotkaniu drużyna Michała Probierza przegrała z Holandią 1:2, a w drugim zaprezentowała się jeszcze gorzej. Biało-Czerwoni ulegli Austrii 1:3, a gola dla Polaków zdobył Krzysztof Piątek.

REKLAMA

Zobacz wideo Kłos: W meczu z Francją powinniśmy zagrać czterema obrońcami

O dotychczasowych występach reprezentacji Polski na Euro 2024 wypowiedziało się już wielu ekspertów, w tym Jan Tomaszewski. - Ktoś się pomylił z tym składem, ktoś losuje ten skład - ostro ocenił Tomaszewski decyzje Probierza w rozmowie z "Super Expressem".

Teraz głos w tej sprawie w rozmowie z portalem sport.interia.pl zabrał Łukasz Gikiewicz, zawodnik IV-ligowego KTS Weszło Warszawa. - My Polacy jak zawsze jesteśmy poszkodowani. Niby wierzymy, niby są jakieś zalążki dobrej gry w pierwszym spotkaniu, ale zaraz potem w drugim meczu dostajemy z przysłowiowego liścia - wypalił Gikiewicz, który wcześniej grał między innymi na Cyprze, w Tajlandii, Jordanii, Indiach, czy Arabii Saudyjskiej.

Łukasz Gikiewicz wypowiedział się przed meczem Polska - Francja. "Nie chciałbym, żeby Francuzi strzelali do nas jak do kaczek"

W ostatnim meczu fazy grupowej Euro 2024 Polska zmierzy się z Francją. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego Gikiewicz wystosował prośbę do kadrowiczów.

- Cała Europa, cały świat ogląda ten turniej. I ja nie chciałbym, żebyśmy się ośmieszyli w tym ostatnim meczu. Nie chciałbym, żeby Francuzi strzelali do nas jak do kaczek. Widziałem ciekawą statystykę - po zakończeniu drugiej wojny światowej żadnego wielkiego turnieju mistrzowskiego nie zakończyliśmy z zerowym dorobkiem. A teraz taki scenariusz mocno nam zagraża! - zaznaczył.

Na koniec odniósł się do słów selekcjonera Biało-Czerwonych. - Trener Probierz mówił o presji. Ja tego nie kupuję. W jakich klubach grają nasi piłkarze? Presję to ma doktor, który operuje przez 48 godzin i nie chce popełnić błędu. Presję to ma mama, która samotnie wychowuje swoje dzieci i nie ma co do garnka włożyć. Presja w naszej drużynie? Przecież my mamy zawodników z Barcelony, Napoli z różnych innych klubów. Bo co? Przyjechało 30 tysięcy naszych kibiców na mecz? - pytał Gikiewicz.

Mecz Polska-Francja odbędzie się we wtorek 25 czerwca o godzinie 18:00.