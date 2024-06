"Probierz i Kulesza niszczą piłkarzy". Na taką zemstę czekał latami

Reprezentacja Polski nie ma już szans na awans do fazy pucharowej Euro 2024. To z pewnością boli Michała Probierza, który kilka miesięcy temu podjął się arcytrudnej misji ratowania kadry. Powierzył mu ją prezes PZPN Cezary Kulesza, obaj w przeszłości współpracowali w Jagiellonii Białystok. I to właśnie ich wspólny znajomy z tamtego okresu niespodziewanie zabrał głos po meczu Polski z Austrią. Korzystając z okazji, uderzył w Probierza i Kuleszę.

3 Fot. Czarek Sokolowski / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl