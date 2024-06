Syn Zenka Martyniuka ma dość. Wystosował apel do TVP. "Cyrk"

Reprezentacja Polski przegrała 1:3 z Austrią w swoim drugim meczu Euro 2024, a niewiele później straciła szanse na wyjście z grupy. Postawa zawodników pozostawiała wiele do życzenia, a rozczarowania nie krył Daniel Martyniuk, syn gwiazdy disco polo Zenona Martyniuka. "Ewidentnie nam to nie wychodzi. Tyle w temacie" - przekazał w mediach społecznościowych. A przy okazji wystosował apel do Telewizji Polskiej.

