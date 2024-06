Mamy arcyważne wieści ws. występu Mbappe w meczu z Polską!

Kylian Mbappe przedwcześnie zakończył spotkanie z Austrią (1:0), gdyż w starciu z Kevinem Danso rozbił nos. W kolejnych dniach trenował w specjalnej masce ochronnej, ale jego występ w kolejnych meczach grupowych z Holandią i Polską stał pod dużym znakiem zapytania.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Lewandowski musi odejść? Tomasz Kłos rozwiewa wątpliwości

Z pomocą piłkarzowi ruszyła polska firma Cabiomede Sport, która przygotowała dla niego maskę z motywem z serialu "Wojownicze Żółwie Ninja" - Francuz jest często porównywany do Donatello, jednego z tytułowych żółwi. - Maska poleciała do Niemiec, jest już w kraju gospodarza Euro. Wysłaliśmy ją w czwartek, czekamy na doręczenie - powiedział Mateusz Pawlik, inżynier Cabiomede Sport, w rozmowie z Kacprem Sosnowskim ze Sport.pl.

Kylian Mbappe wystąpi w nietypowym meczu. To powinno dać odpowiedź, czy zagra z Polską

Ostatecznie Mbappe nie pojawił się na murawie w spotkaniu z Holendrami. Zakończyło się ono wynikiem 0:0, zatem w ostatnim meczu z Polakami (25 czerwca) Francuzi będą grać o pierwsze miejsce w grupie. Pytanie, czy będą mogli liczyć na swoją największą gwiazdę.

Jak informuje "L'Equipe", odpowiedź ma przynieść sobotni sparing pomiędzy Francją a drużyną do lat 21 SC Paderborn (2. Bundesliga), zaplanowany na godziny popołudniowe. Mają w nim wystąpić ci, którzy nie zagrali z Holandią (lub grali krótko) - w tym gronie będzie również Mbappe. "Wyzwaniem dla kapitana drużyny będzie przyzwyczajenie się do maski" - zaznaczono. To właśnie to spotkanie w dużej mierze zadecyduje o tym, czy 25-latek zagra z Polską.

Będzie to kolejny mecz Francuzów z drużyną młodzieżową Paderborn. Pierwszy odbył się po spotkaniu z Austrią, wówczas francuscy piłkarze pokonali juniorów aż 7:0. A być może z Mbappe w składzie poradzą sobie jeszcze lepiej, choć wynik będzie miał drugorzędne znaczenie. Głównym celem będzie jak najlepsze przygotowanie się do meczu z Polakami.