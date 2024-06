Boniek wydał wyrok. Oni nie nadają się na Euro. Padły dwa nazwiska

"Zieliński, trochę Frankowskiego, Zalewskiego i Szczęsnego. To za mało na Austrię, niestety" - tak Zbigniew Boniek na gorąco podsumował przegraną reprezentacji Polski z Austrią 1:3 w drugim meczu Euro 2024 we wpisie na portalu X.

Zbigniew Boniek porównał Euro do dyskoteki. "Wyszliśmy jako pierwsi"

Więcej na temat występu reprezentacji Polski na Euro 2024 Zbigniew Boniek powiedział przy okazji rozmowy z Romanem Kołtoniem na kanale Prawda Futbolu. - Mistrzostwa Europy to jest impreza, jakby 24 drużyny weszły do dyskoteki i teraz trzeba z niej wyjść jak najpóźniej. Myśmy do tej dyskoteki weszli jako ostatni i żeśmy wyszli jako pierwsi. Jeszcze disc jockey się nie rozgrzał, a nas już w tym mistrzostwach nie ma - rozpoczął swoją analizę Boniek.

- Michał jest szalenie kreatywny, żywy, ale w tym wszystkim jest troszeczkę chaosu - kontynuował były prezes PZPN-u, mówiąc o Michale Probierzu. Twierdził, że obecny selekcjoner nie stworzył trzonu drużyny. - Mieliśmy tylko bramkarza i Lewandowskiego, jeśli był zdrowy.

- Weźmy środkowego pomocnika. Mieliśmy Slisza, Romanczuka. W pierwszym meczu wychodzi Romanczuk, w drugim Slisz. Mówimy, że Piotrowski jest bez formy i nagle gra w meczu z Austrią. Było wiele rzeczy, o których można dyskutować. [...] Michał postawił na coś, co nie mogło wypalić - stwierdził Boniek, komentując mecz z Austrią. Szczególnie skupił się na grze Bartosza Slisza.

Zbigniew Boniek ocenił dwóch pomocników. "Z nimi dwóch nie zrobimy"

- Przy Sliszu obrona nie funkcjonuje dobrze. Slisz robi swoje, bo gra ambitnie, wychodzi, ale jest chaotyczny, traci piłki, nie jest ciągle na tej samej pozycji. O Piotrowskim nie będę nic mówił, bo wydaje mi się, że to był niewypał, że on na tym boisku wczoraj był - mówił Zbigniew Boniek. Podtrzymał swoje zdanie o tym, że reprezentacja Austrii jest "przeciętną, dobrą drużyną".

- Ja nie widzę naszych zawodników oprócz Zalewskiego, trochę Frankowskiego, Zielińskiego, żeby ktoś leciał z piłką 20-30 metrów, żeby ktoś w drugim tempie wchodził w wolną przestrzeń. Ja tego absolutnie nie widziałem. Ja uważam, że Austrię można było pokonać inteligencją i mądrością, ale do tego potrzebni są piłkarze, którym piłka nie przeszkadza w grze, a my ich więcej mieliśmy na ławce, niż na boisku. To było przyczyną porażki - wskazał Boniek i wrócił do tematu Bartosza Slisza i Jakuba Piotrowskiego.

- Ja mówiłem przed Euro, że jeżeli my jedziemy grać Sliszem, Piotrowskim, to my nic nie zrobimy, bo to nie są zawodnicy, którzy mogą się szybko dostosować do wyższego poziomu. To nie są też zawodnicy, którym piłka nie przeszkadza w grze, a na pewnym etapie tacy są potrzebni - podsumował Zbigniew Boniek.

Reprezentacji Polski na Euro 2024 został już tylko jeden mecz. Rywalizacja z Francją będzie klasycznym spotkaniem o honor. O ile nasza kadra nie ma, o co grać, tak Francja będzie walczyć o pierwsze miejsce w grupie. To spotkanie zostanie rozegrane we wtorek 25 czerwca o godz. 18:00. Relację z tego meczu będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.