Michał Probierz ogłosił ws. Lewandowskiego. "Widzę to"

Robert Lewandowski w spotkaniu z Austrią niespodziewanie nie zagrał od pierwszej minuty. 35-letni napastnik przed wyjazdem do Niemiec naderwał mięsień dwugłowy uda i z tego powodu opuścił spotkanie z Holandią. Na drugi mecz miał być już gotowy do gry. Tymczasem wszedł dopiero w 60. minucie przy stanie 1:1. Sama zmiana na niewiele się zdała, a Austriacy strzelili nam dwa gole i wygrali 3:1. Temat Roberta Lewandowskiego wrócił na sobotniej konferencji prasowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Lewandowski musi odejść? Tomasz Kłos rozwiewa wątpliwości

Co z Lewandowskim po Euro 2024? Probierz wszystko wyjaśnił. "Dalej widzę Roberta..."

Pojawił się na niej trener reprezentacji Polski Michał Probierz, który pytany był, dlaczego nie wystawił Lewandowskiego w podstawowej jedenastce. - Nie zagrał, ponieważ chcieliśmy, żeby grał i Adam (Buksa - przyp. red.), i Krzysiek (Piątek - przyp. red.) i żebyśmy po prostu od początku narzucili tempo, żebyśmy tych zawodników trochę podmęczyli, żeby się poodbijali trochę. Zdobyliśmy tę bramkę, ale trochę zabrakło. I tak rozmawialiśmy z Robertem, żeby nie ryzykować później dalszego urazu - wyjaśnił szkoleniowiec.

Nieco później Probierz dostał pytanie o przyszłość napastnika FC Barcelony w reprezentacji po Euro 2024, jaką rolę dla niego przewiduje. - Widzę taką samą, jaką miał, że jest zawodnikiem, który gra. Nie mam żadnych informacji od niego, żeby to się zmieniło. Uważam, że on teraz pomaga dużej grupie zawodników, ale też my wszyscy musimy dążyć, aby to dalej poprawić. A ja dalej widzę Roberta w reprezentacji - powiedział, rozwiewając wszelkie wątpliwości co do ewentualnego rozstania się naszego kapitana z kadrą.

Probierz zaznaczył także, że ostatni mecz z Francją potraktuje jako formę przygotowań do zbliżającej się Ligi Narodów, która rusza we wrześniu, a także przyszłorocznych eliminacji do mistrzostw świata. Ujawnił, że we wtorek wyjdziemy w najsilniejszym składzie. Możemy zatem się spodziewać, że jeśli Lewandowskiemu nie będą dokuczać problemy zdrowotne, również znajdzie się w zestawieniu na Francję. Mecz odbędzie się 25 czerwca o 18:00 w Dortmundzie.