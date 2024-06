Wojciech Szczęsny opuści kadrę przed meczem z Francją?! Jest jeden warunek

0 - tyle punktów po dwóch meczach mistrzostw Europy ma na koncie reprezentacja Polski. W piątek nasza kadra w najważniejszym dla siebie meczu na Euro 2024 przegrała z Austrią 1:3, choć po pierwszej połowie utrzymywał się jeszcze remisowy wynik. W drugiej części gry zawodnicy Ralfa Rangnicka dali piłkarzom Probierza bolesną lekcję futbolu, strzelając dwie bramki - jedną po kapitalnej akcji, którą wykończył Christoph Baumgartner, a drugą po rzucie karnym wykorzystanym przez Marko Arnautovicia.

REKLAMA

Zobacz wideo Mariusz Pudzianowski nie dojechał do Berlina! Tak, jak polscy piłkarze...

Szczęsny nie zagra z Francją? Dziennikarz przekazał sensacyjne wieści

Jeszcze przed rozpoczęciem ostatniego meczu w piątek 21 czerwca, czyli starcia Francuzów z Holendrami, reprezentacja Polski miała matematyczne szanse na awans do 1/8 finału. To zmieniło się, gdy w tym spotkaniu padł bezbramkowy remis. W takiej sytuacji zajęcie ostatniego miejsca w grupie D jest już nieuniknione.

To oznacza, że wtorkowe spotkanie przeciwko wicemistrzom świata nie będzie miało już dla naszej kadry żadnego znaczenia w kontekście Euro 2024. Będzie to słynny już "mecz o honor", który może jedynie wpłynąć na morale zespołu lub podbudować go na przyszłość w przypadku pozytywnego wyniku. W takim razie na jaki skład postawi Michał Probierz? Możliwe, że selekcjoner nie będzie mógł skorzystać z Wojciecha Szczęsnego, o czym w jednym z programów Meczyki.pl poinformował Łukasz Wiśniowski.

Okazuje się, że bramkarz może nagle opuścić zgrupowanie, jeśli jego żona Marina rozpocznie poród. - Być może Szczęsny zagrał już ostatni mecz o punkty w reprezentacji. Bo jak się okaże, że jego żona rodzi, to będzie wracał (ze zgrupowania - red.) - powiedział dziennikarz. Byłaby to dosyć zrozumiała decyzja Szczęsnego, skoro wynik meczu z Francją będzie nieznaczący dla dalszych losów kadry na ME. Niewykluczone, że starcie z Austrią mogło być jednym z ostatnich meczów 34-latka w kadrze. Wojciech Szczęsny już dawno temu zapowiadał, że Euro 2024 to jego ostatnia wielka impreza w reprezentacji, a w 2026 roku chce skończyć nawet z piłką klubową.

Być może na starcie z zespołem Didiera Deschamps'a między słupkami zobaczymy Marcina Bułkę lub Łukasza Skorupskiego. Mecz Polska - Francja odbędzie się we wtorek 25 czerwca o godz. 18:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.