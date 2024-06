Wichniarek nawet nie oceniał Lewandowskiego. Wypalił wprost. "Zapi*****ać"

Smutek, zdenerwowanie, żal, rozpacz - takie emocje towarzyszą kibicom reprezentacji Polski, którzy mieli nadzieję, że zespół Michała Probierza jest w stanie pokonać Austrię w drugim meczu na Euro 2024. Tak się jednak nie stało. Ekipa Ralfa Rangnicka obnażyła wszystkie słabości naszych piłkarzy, choć wyrównujący gol Krzysztofa Piątka znów rozbudził nadzieje.

Robert Lewandowski wszedł, ale nic to nie dało. Wichniarek powiedział wprost, co myśli

W 30. minucie napastnik tureckiego Basaksehiru świetne odnalazł się w polu karnym. Wykorzystał swój spryt i pokonał austriackiego bramkarza. Po pierwszej połowie na tablicy wyników widniał remis. W drugiej części gry na boisku pojawili się Robert Lewandowski i Karol Świderski, którzy zajęli miejsce Piątka i Adama Buksy - zmiana jeden do jeden.

Kilkanaście minut na murawie zawitał także Jakub Moder. Wtedy wydawało się, że gra Polaków ulegnie poprawie, szczególnie w ofensywie. Niestety, zmiana kapitana reprezentacji Polski była praktycznie bezwartościowa. Oprócz kilku zrywów czy prób dryblingu Lewandowski nie pomógł drużynie, a po jego wejściu na boisko padły dwie bramki dla Austriaków.

W pomeczowym programie Kanału Sportowego jego występ ostro podsumował Artur Wichniarek. Ekspert miał pretensje do obu napastników przede wszystkim za brak zaangażowania. Najpierw jednak wściekły Wichniarek nawet nie chciał oceniać występu Roberta Lewandowskiego. - Nie oceniam go, w ogóle! - grzmiał.

- Lewandowski i Świderski powinni zapier****ć. Tam powinien być ogień. A nie do sędziego, że ktoś mnie kopnął. Jeszcze nie raz cię kopną, a na sam koniec kopną nas w dupę, bo będzie trzeba wracać z tych mistrzostw bez punktów - dodał po chwili. I trudno nie zgodzić się z jego opinią. A co sam Lewandowski miał do powiedzenia po piątkowej porażce?

- Czegoś zabrakło w tych dwóch meczach i zdajemy sobie sprawę, że może każdy kolejny tydzień by nam pomógł. Tyle że to są mistrzostwa Europy i nie ma czasu… Dziś możemy być rozczarowani i smutni, ale jesteśmy przecież na EURO i mamy przed sobą trzeci mecz, na którym trzeba się szybko skupić - mówił w rozmowie z dziennikarzami w mixed zone.