Skończyła się era "wielkiego Lewandowskiego" w kadrze. Zmarnował szansę

Euro 2024 zaczęło nas oswajać z tym, co nadchodzi: z reprezentacją Polski, w której Robert Lewandowski nie odgrywa już kluczowej roli, liderem jest Piotr Zieliński, gole strzelają Adam Buksa i Krzysztof Piątek, a na znaczeniu zyskują Kacper Urbański i Nicola Zalewski. To kadra, z którą będziemy spotykać się w najbliższych latach. Lewandowski wciąż może w niej być, bo kariery w reprezentacji - w przeciwieństwie do dwa lata młodszego Wojciecha Szczęsnego - po tym turnieju najpewniej jeszcze nie skończy, ale wiek i tak sprawi, że już nie będzie jej najważniejszym piłkarzem. To, co podczas Euro zrobiła z nim i z kadrą kontuzja mięśniowa, odniesiona w sparingu z Turcją, za chwilę zrobi naturalna kolej rzeczy.

REKLAMA

Zobacz wideo

Polska ostatnia awansowała na Euro i pierwsza z niego odpada. Lewandowski nie pomógł

Było mniej więcej tak, jak się spodziewaliśmy, że będzie w piekielnie trudnej grupie. Za reprezentacją Polski ledwie dwa mecze, a już wiadomo, że trzeci będzie ostatnim. Zmieniają się regulaminy, do dalszej zabawy zapraszane są nawet niektóre zespoły z trzecich miejsc, ale polski scenariusz na wielki turniej pozostaje ten sam: po meczu otwarcia przychodzi zawalony mecz o wszystko, więc kolejny będzie już tylko o honor. Ale jeszcze do 60. minuty meczu z Austrią była nadzieja, że uda się z tym zerwać. Polska na trafienie Gernota Traunera odpowiedziała golem Krzysztofa Piątka i żaden z zespołów nie miał wyraźniej przewagi. To jednak Polska wpuszczała w tym momencie swojego kapitana, najważniejszego zawodnika ostatnich lat, napastnika z największą liczbą goli w reprezentacji.

To, co zapanowało na Stadionie Olimpijskim w Berlinie, gdy Lewandowski czekał, aż sędzia pozwoli mu wejść na boisko, było pomieszaniem euforii, rosnących oczekiwań, ale i nadziei, że Michał Probierz wprowadza właśnie zawodnika, który przeważy, pociągnie zespół do zwycięstwa, strzeli rozstrzygającego gola albo przynajmniej wypracuje go dla wchodzącego w tym samym momencie Karola Świderskiego, jak w ostatnim sparingu, zanim jeszcze obaj nabawili się kontuzji. To był pierwszy moment podczas Euro, w którym dało się wyczuć, ile wciąż w oczach kibiców waży Lewandowski dla kadry. Wcześniej to umykało.

Gdy wypadł z pierwszego meczu, zasmuciliśmy się, ale daleko było do rozpaczy i narodowej tragedii. Gdy wracał do zdrowia, wszyscy się cieszyli, ale o euforii nie było mowy. Nikt nie zbudował narracji, że Polska bez Lewandowskiego nie ma czego na tym turnieju szukać, ani nikt nie ośmielił się stwierdzić, że skoro wraca na Austrię, to szanse reprezentacji znacząco rosną. Znamienne było to, że Michał Probierz dzień przed meczem został o Lewandowskiego zapytany tylko raz, za to konferencja Ralfa Rangnicka rozpoczęła się serią trzech pytań tylko o niego. I żadnego z nich nie zadał polski dziennikarz. To Austriacy wydawali się przejęci tą sprawą zdecydowanie bardziej. Gdy mieszaliśmy się z nimi w centrum prasowym, podpytywali, jak z tym Lewandowskim jest naprawdę - czy zagra, czy od początku, ile minut. Jakby wciąż był przed trzydziestką i miał sam wygrać Polsce mecz.

Ale już sześć minut po wejściu Lewandowskiego to Austriacy strzelili gola na 2:1 i znów zaczęli przeważać w tak wyraźny sposób, jak przez pierwszy kwadrans meczu. Kontrolowali grę, wychodzili z kontratakami, stwarzali znacznie groźniejsze sytuacje. Lewandowskiego zobaczyliśmy, jak dostał żółtą kartkę za uderzenie łokciem obrońcy rywali. Sam też raz był faulowany. Tyle. Jego występ sprowadza się do tych dwóch fauli. Probierz, który go wpuszczał i kibice, którzy przywitali go jak króla, liczyli na zdecydowanie więcej. Najłatwiejsze wytłumaczenie - że wciąż odczuwał skutki kontuzji, odpadło. On sam powiedział po meczu, że nie czuł żadnego dyskomfortu ani nie grał zachowawczo. To prawda, że mecz nie ułożył się zaraz po jego wejściu, ale też on stracił już moc, by samemu takie mecze układać.

Pokazuje to zdecydowana większość meczów Barcelony w tym sezonie i ostatnie spotkania reprezentacji. Lewandowski może strzelić gola, napędzić akcję, znaleźć dobrze ustawionego partnera. Ale sam coraz częściej potrzebuje wsparcia innych. Ostatni reprezentacyjny mecz, który rozstrzygnął niemal w pojedynkę, odbył się 7 września 2023 r., a rywalem były Wyspy Owcze. Od tamtej pory strzelił gola jeszcze tylko w sparingowym spotkaniu z Łotwą pod koniec ubiegłego roku. A żeby znaleźć ważną bramkę zdobytą w ważnym momencie, trzeba wrócić aż do mundialu w Katarze i zwycięstwa z Arabią Saudyjską, o które oparty był pierwszy od wielu lat awans do fazy pucharowej. Lewandowski nie trafiał w barażach, nie strzelał też goli w eliminacjach z Czechami czy Albanią.

Euro jak prolog opowieści, która nadchodzi

Od lat regularnie ostrzegamy się, jaka bieda nastanie, gdy zabraknie Lewandowskiego. Tyle że to już się stało. Nie brakuje Lewandowskiego, ale jego wielkości. Lewandowski jest, ale inny. Bardziej zwyczajny, wciąż z całą gamą atutów, które mogą się Polsce przydać - choćby w ataku pozycyjnym czy przy próbie utrzymania piłki plecami do bramki rywala - ale już bez nadzwyczajnej zdolności przesądzania o wynikach meczów. Oto, dość niepostrzeżenie, obudziliśmy się w erze "po Lewandowskim". Niedosłownie, bo on wciąż w kadrze jest i jak wynika z informacji "Przeglądu Sportowego" po Euro nadal będzie. Ale już po erze "wielkiego Lewandowskiego", na którego plecy można było zrzucić całe eliminacje do mistrzostw świata w Rosji (9 goli i 2 asysty w 6 meczach), do mistrzostw świata w Katarze (5 goli w 6 meczach) czy do mistrzostw Europy w 2020 roku (6 goli i 2 asysty w 10 meczach).

Los wymusił na Probierzu, by zaczął uniezależniać grę reprezentacji od Lewandowskiego. Selekcjoner musiał szukać innego rozłożenia akcentów w całym zespole, przerzucić ciężar odpowiedzialności za grę drużyny i za zdobywanie bramek na innych piłkarzy. Odpowiedzią na mecz z Holandią było upchnięcie w składzie jak najwięcej kreatywnych piłkarzy - tuż za napastnikiem wystąpili więc Kacper Urbański i Sebastian Szymański, w środku grał Piotr Zieliński, który przejął też od Lewandowskiego kapitańską opaskę, a na wahadle biegał Nicola Zalewski. I nie wyglądało to źle. Polacy potrafili fragmentami przejąć inicjatywę w meczu i rozgrywać akcje na połowie rywali. Byli odważni i swobodni. Z kolei już w meczu z Austrią Probierz postawił na dwóch klasycznych napastników - Buksę i Piątka. Nie wyszło to najlepiej, bo obaj często pozostawali odseparowani od reszty drużyny, o co pretensje miał choćby Zieliński (Lewandowski znacznie lepiej wiąże grę z pomocnikami), ale ostatecznie to Piątek znalazł piłkę w polu karnym i strzelił gola na 1:1. Co najważniejsze - w tym meczu gra duetu Piątek-Buksa dała Polsce więcej niż Lewandowski ze Świderskim.

Polska odpada z turnieju, była słabsza i od Holandii, i od Austrii, ale wydaje się mieć fundament na kolejne miesiące budowy. Nastrój wokół reprezentacji wydaje się spokojny. NIkt nie wzywa do rewolucji. Za dużo już ich było w ostatnich latach. Probierz niemal na pewno będzie pracował dalej i już obiecuje, że nie zejdzie ze ścieżki prowadzącej do odważnej gry. Musi więc budować jedenastkę wokół Piotra Zielińskiego, który był najlepszym polskim zawodnikiem na Euro. Im więcej będzie wokół niego piłkarzy ulepionych z tej gliny, co Zalewski i Urbański, tym lepiej. Przedsmak tego, jak może wyglądać kadra pozbawiona wielkości Lewandowskiego, mniej więcej już wiemy. I nie jest to wizja aż tak przerażająca, jak przypuszczaliśmy jeszcze niedawno.

Związek Lewandowskiego z Polską. Nie ma porównania do Modricia i Chorwacji

Lewandowski jechał na to Euro z takim przekazem, że chce chłonąć jego każdą minutę. Nie tyle spędzoną na boisku, co każdą jedną podczas zgrupowania - z konferencjami prasowymi, wspólnymi posiłkami czy treningami włącznie. Z otoczenia reprezentacji słyszymy, że Lewandowski się zmienił. Jest bliżej pozostałych piłkarzy. Już nie chce, by pytali go o rady, jak mówił blisko rok temu w głośnym wywiadzie dla "Meczyków", a wystarczy mu, że zapytają co u niego. Więcej żartuje, częściej sam zagaduje. Widać to zresztą na vlogach publikowanych przez "Łączy nas piłka". Ale czy kibice, dziennikarze i eksperci, wszyscy dookoła, też chłoną każdą jego minutę spędzoną w reprezentacji?

Wątpliwości nabieram, odkąd rozpoczęło się Euro. Jeżdżąc po Niemczech, obserwowałem, jak traktowani są najbardziej zasłużeni zawodnicy z innych zespołów i nie dostrzegłem, by Lewandowski był darzony taką miłością, jak choćby Luka Modrić w Chorwacji czy Toni Kroos w Niemczech. W ogóle nie mam przekonania, że w kontekście Lewandowskiego można mówić o miłości. Myślę bardziej o szacunku i dumie. Patrzę na Chorwatów i wiem, że Modricia kochają. Są z niego dumni, uwielbiają go, są wdzięczni, złego słowa nie dadzą na niego powiedzieć. Gdy selekcjoner ściągał go z boiska przed końcem meczu z Hiszpanią, dostawał solidną porcję gwizdów. Co z tego, że Modrić nie grał tego dnia najlepiej? Jego się nie tyka. Wokół Kroosa kibice bez zająknięcia żonglują takimi określeniami jak "legenda" czy "fenomen". Lewandowski - jak na polskie warunki - zrobił karierę oszałamiającą, niewiarygodną wręcz. Od mistrzostw Niemiec uginają się półki, w centrum błyszczy Liga Mistrzów, wiele znaczy też mistrzostwo Hiszpanii, a samymi statuetkami za bycie najlepszym strzelcem w danych rozgrywkach śmiało może wypełnić osobne muzeum. A jednak tak nabożnego podejścia do Lewandowskiego nie dostrzegam.

Zastanawiam się od kilku dni. Może nie umiemy zakochać się tak bezgranicznie? Może nie stać nas na takie uniesienia? Może go podziwialiśmy, ale nie daliśmy rady pokochać? Może szanowaliśmy za grę, ale znaliśmy za słabo, by szczerze polubić? Może czuliśmy dumę, ale nie prawdziwą więź? Może zabrakło w tej karierze autentyczności, w której mógłby przejrzeć się każdy kibic? A może w tym wszystkim musi pojawić się wdzięczność za to, co zrobił konkretnie dla nas, czyli dla reprezentacji? Modrić dał przecież Chorwacji srebro na mundialu i brąz na Euro, a Kroos w 2014 został mistrzem świata. Lewandowski możliwości w kadrze miał mniejsze. Regularnie wprowadzał ją na wielkie turnieje, co wcześniej nie było normą. Ale takie osiągnięcie znacznie trudniej oprawić w ramkę.

Taka szansa może się już nie powtórzyć

To nie koniec, więc nad związkiem Lewandowskiego z Polską jeszcze będzie czas się zastanawiać. Ale drugiej takiej szansy, jak w meczu z Austrią, na zbudowanie własnej legendy wokół jednego meczu, Lewandowski może już nie mieć. Alternatywny scenariusz na to spotkanie brzmiał, jak przepis na mecz, którego mu brakuje.

Nie ma przecież na wielkiej scenie mundialu lub Euro doskonałego występu, w którym spełniłby olbrzymie nadzieje masy kibiców. Euro 2016 było ozdobą ostatnich lat polskiej piłki, ale tam błyszczeli inni, a Lewandowski strzelił gola dopiero w ćwierćfinale z Portugalią, gdy Polska odpadła. Indywidualnie miał udane Euro w 2021 roku, gdy strzelił gola Hiszpanii na wagę remisu i zdobył dwie bramki ze Szwecją w przegranym 2:3 meczu, ale wówczas zabrakło drużynowego sukcesu. Mundial w Katarze i mecz z Arabią Saudyjską (gol i asysta) też trudno nazwać legendarnym.

Spotkanie z Austrią otwierało taką szansę: wielki stadion, mnóstwo polskich kibiców na trybunach, reprezentacja w potrzebie, okazja, by wygrać z mocnym rywalem i wyjść z grupy. Gdyby po wejściu strzelił gola na wagę zwycięstwa, pasowałoby to do opowieści o rycerzu, który pojawia się w najwłaściwszym momencie i ratuje sytuację. W dodatku taki powrót po kontuzji, na ostatnią chwilę, wobec całej przedmeczowej niepewności, byłby smaczkiem zapamiętanym na lata. Szkoda. Ale czy przez to będziemy za nim mniej tęsknić?