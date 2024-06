Błaszczykowski ocenił wejście Lewandowskiego. Króciutko. "Nie było"

Mecz Polska - Austria okazał się dla polskich kibiców wielkim rozczarowaniem. Nasza drużyna miała walczyć o zwycięstwo i przybliżyć się do wyjścia z grupy. Tymczasem przegrała 1:3 i - po meczu Holandia-Francja - już odpadła z mistrzostw Europy. Nerwowo zrobiło się jeszcze przed spotkaniem, gdy okazało się, że Robert Lewandowski, który miał wrócić po kontuzji uda, rozpoczął mecz na ławce rezerwowych.

Błaszczykowski nie miał litości. Jasno o ataku Polaków. "Nie wyglądało to dobrze"

Trener Michał Probierz postawił na duet napastników Adam Buksa - Krzysztof Piątek. Ten drugi trafił nawet do siatki w 30. minucie na 1:1. Do ich postawy odniósł się w pomeczowym studiu na antenie TVP Sport Jakub Błaszczykowski. - Nie było widać między nimi współpracy. Nie wyglądało to dobrze - przyznał dobitnie.

Zarówno jeden, jak i drugi napastnik nie dograli tego meczu do końca. Obaj zeszli z boiska po godzinie gry. W ich miejsce pojawił się zupełnie nowy duet Robert Lewandowski - Karol Świderski. W ostatnich meczach ich współpraca układała się świetnie. Teraz jednak tego nie pokazali. Na ostatni kwadrans dołączył do nich skrzydłowy Kamil Grosicki, zastępując Bartosza Slisza, a w samej końcówce Kacper Urbański w miejsce Piotra Zielińskiego.

Błaszczykowski zabrał głos ws. Lewandowskiego. "Nie było odzwierciedlenia"

Błaszczykowski nie miał jednak żadnych wątpliwości. Jego zdaniem w przeciwieństwie do wyborów Ralfa Rangnicka w ekipie austriackiej, zmiany Probierza niewiele dały. - Później trener Austriaków zrobił zmiany, które wniosły jego drużynę na wyższy poziom. U nas wszedł "Lewy", "Świder", "Grosik". Nie było odzwierciedlenia tych zmian na boisku, tak jak u rywali - podsumował.

Po porażce 1:3 Polska zajmuje czwarte miejsce w tabeli grupy D. I tak już pozostanie. W ostatnim meczu grupowym, dla nas pożegnalnym z Euro, Polska zmierzy się z wicemistrzami świata Francuzami. Spotkanie odbędzie się we wtorek 25 czerwca w Dortmundzie.