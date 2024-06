Probierz znów to zrobił. Klasa sama w sobie [WIDEO]

Reprezentacja Polski gra drugi mecz w finałach Euro 2024. W Berlinie rozpoczęło się starcie z Austrią. Tradycyjnie przed pierwszym gwizdkiem doszło do przywitania zawodników obydwu drużyn, a także obydwu trenerów. Jak zwykle nienaganną kulturę pokazał polski selekcjoner Michał Probierz.

Probierz znów pokazał klasę. Jak w meczu z Holandią

W starciu z Holandią nasz szkoleniowiec sam podszedł do ławki trenerskiej rywali, by przywitać się z Ronaldem Koemanem. Trener Holendrów krytykowany był za to, że podając dłoń, nawet nie do końca podniósł się z siedzenia. Teraz w meczu z Austrią sytuacja niemal się powtórzyła. To Probierz wybrał się w kierunku Ralfa Rangnicka, gdy ten siedział jeszcze na ławce. Rangnick przynajmniej wstał do przywitania, czego nie można powiedzieć o jego asystentach.

W meczu z Holandią uwagę zwrócił też stylowy brązowy garnitur Probierza i szykowna kamizelka w kratę. Tym razem nasz trener pokazał się w innej odsłonie, w ciemnogranatowym garniturze, białej koszuli i pod krawatem. - Michał Probierz idzie jak zwykle przywitać się w eleganckim, nowym garniturze ze sztabem szkoleniowym i Austriakami - mówił komentujący na antenie TVP 1 Dariusz Szpakowski.