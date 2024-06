Polscy kibice poszkodowani! Internet płonie po tym, co się stało na trybunach

Mecz Polska - Austria bez wątpienia sprawił, że cały Berlin jest dziś miastem w kolorach białym i czerwonym. Przez ulice niemieckiej stolicy szły tysiące fanów z obu państw. Szczególnie polscy kibice budzili respekt, "opanowując" wręcz m.in. teren niedaleko Bramy Brandenburskiej. Nie omieszkali odwiedzić także ulicy, przy której znajduje się rosyjska ambasada w Niemczech. Efekt? Nietrudny do przewidzenia. Najeźdźcom Ukrainy srogo się oberwało.

Euro 2024. Olympiastadion oburzył Polaków

Fani przenieśli się już na berliński Olympiastadion, by z trybun wspierać zespół Michała Probierza. Tam z kolei czekało ich rozczarowanie. Otóż obiekt w stolicy Niemiec na co dzień jest nie tylko piłkarski, ale także m.in. lekkoatletyczny. Przez to z trybun na samą płytę jest dość daleko. Na portalu X pojawiły się nieprzychylne komentarze osób będących aktualnie na meczu, dotyczące widoczności na stadionie. Wszystko przy uwzględnieniu cen za wejściówki.

Bilet niezbyt tani, a na miejscu... wielki słup

Największą burzę wywołał jednak post kibica, który "pochwalił się", na jakie miejsce mógł liczyć za cenę 60 euro, czyli za ok. 258 zł przy obecnym kursie. Otóż z samym siedzeniem wszystko byłoby w porządku, gdyby nie wielki słup trzymający konstrukcję dachu tuż przed oczami siedzącego. Coś wyjątkowo utrudniającego oglądanie meczu, szczególnie gdy stadion pęka w szwach i może nie być opcji przesiadki obok. Fan mocno podkreślił, co otrzymał w zamian za bardzo wysoką cenę.

