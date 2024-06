Eksperci wydali bezlitosny wyrok po klęsce z Austrią! Oberwało się Probierzowi

Po dobrym występie, ale porażce z reprezentacją Holandii, Biało-Czerwoni przystępowali do drugiego spotkania Euro 2024 z nadzieją. Rywale - Austriacy - także w pierwszej kolejce przegrali swój mecz.

Eksperci przemówili po meczu Polaków. Jednoznacznie

Spotkanie rozpoczęło się źle z polskiej perspektywy. Już po upływie dziewięciu minut Wojciech Szczęsny musiał wyjmować piłkę z siatki. Paweł Dawidowicz zostawił zbyt wiele miejsca Gernotowi Traunerowi, a ten strzałem głową pokonał polskiego bramkarza.

Biało-Czerwoni zareagowali na utratę gola i w 30. minucie doprowadzili do wyrównania. Znowu zadecydował stały fragment gry. Strzał Jana Bednarka został jeszcze zablokowany, ale dobitka Krzysztofa Piątka znalazła drogę do siatki. Napastnik po raz drugi w swojej karierze zaskoczył Austriaków.

To były dobre złego początki. W drugiej połowie Szczęsnego pokonali Christoph Baumgartner i Marko Arnautović. Sytuacja Polaków na turnieju stała się niezwykle trudna. Eksperci byli jednomyślni, komentując spotkanie w Berlinie.

"No trudno. Wiadomo było, że będzie ciężko w tej grupie. Tego gola na 1:2 nic nie zapowiadało, więc niedosyt będzie, to wciąż jest inny zespół niż w zeszłym roku, ale rywale na innym poziomie przygotowania / tworzenia zespołu" - komentował dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn.

"Defensywna kompromitacja" - kwitował Dominik Wardzichowski ze Sport.pl.

"Jest niedosyt, jest rozczarowanie, może też niesmak. Przestrzelone kilka ruchów personalnych w tym spotkaniu, pewne rzeczy na boisku zrobione po prostu źle. Na dziś Austria po prostu lepsza. Boli, ale ten zespół jest jeszcze w budowie" - pisał Marcin Jaz, dziennikarz Sport.pl.

"No nic. Budujemy dalej, bo jest na czym. Perspektywy lepsze niż po Katarze i tym pożal się boże historycznym sukcesie. Dzisiaj Probierz ze składem nie trafił. Zabrakło tej gry w piłkę, o której tyle mówił. Nastawienie zbyt ukierunkowane na walkę" - uważał Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

"Dziś trener ze składem nie trafił. A czego my oczekujemy z taką obroną. Z Janem Bednarkiem?" - pytał Sebastian Chabiniak z Eleven Sports.

"Czuje się totalnie oszukany… po Holandii uwierzyłem, że mamy odważną drużynę" - pisał Piotr Żelazny z Viaplay oraz "Magazynu Kopalnia".

"Fajni chłopcy. Fajne filmiki na tym EURO na Łączy Nas Piłka. Szkoda, że zbyt gościnni w defensywie. Próbowali, ale co z tego. Po dwóch meczach na Euro zero punktów i to zapamiętamy. W Katarze oczy krwawiły, a na tym etapie mieliśmy 4 punkty. Co wolicie? Stypa..." - pytał Mateusz Ligęza z Radia ZET.

"Najbardziej się boję, że znowu nam spróbuje się włożyć do głowy, że trzeba stanąć w tyłach i modlić się o to, że bramkarz nam uratuje punkty. Nie. Mamy po prostu słabą obronę. Personalnie. Nie da się ich schować, rywal prędzej czy później się do nich dobierze" - komentował Damian Smyk z Goal.pl.

"Atmosfera? Jest. Znacznie lepsza gra i styl? Również. No ale przy takich błędach nie da się walczyć o zwycięstwo, niestety. Wielka szkoda" - dodawał Dariusz Kosiński z "Przeglądu Sportowego".

"Duże rozczarowanie. Nawet nie tyle wynikiem, co przede wszystkim naszym poziomem i przebiegiem spotkania. To był mecz, który musieliśmy wygrać, ale ani przez moment nie można było poczuć, że jesteśmy tego blisko" - dodawał Maciej Łuczak z Meczyki.pl.

"Który to już raz w życiu. A dajta spokój" - krótko z żalem komentował Piotr Dumanowski z Eleven Sports.

"Jedna porażka honorowa, jedna wstydliwa i z Francją o nic pewnie jakiś remis wpadnie. Polska klasyka jak schabowy i mizeria" - pisał Marcin Długosz z Kanału Sportowego.

"Każdy punkt zdobyty w tej grupie byłby sytuacją ponad stan" - komentował Patryk Mirosławski z Eleven Sports.

"Nie da się z tą obroną niczego ugrać i tyle, żadna filozofia" - wskazywał Paweł Paczul z portalu Weszło.com.

W piątek rozegrany zostanie jeszcze jeden mecz Euro 2024. W "polskiej" grupie, na stadionie w Lipsku, Holandia zmierzy się z Francją. Polacy swoje ostatnie grupowe spotkanie rozegrają 25 czerwca. We wtorek o 18:00 podejmą wicemistrzów świata w Dortmundzie.