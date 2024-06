Austriacy postradali zmysły! Tak ocenili skład reprezentacji Polski

Zapraszamy do lektury tekstów, które tworzą nasz Magazyn.Sport.pl na Euro. Świetni autorzy, mocne teksty, ciekawe tematy - trochę o piłce, a trochę wokół niej. Usiądźcie wygodnie i poczytajcie >>> Magazyn.Sport.pl.

"To będzie rzeź, a nie mecz" - zapowiadają dziennikarze Sport.pl Dominik Wardzichowski oraz Bartłomiej Kubiak. I trudno się dziwić, bo stawka jest ogromna, gdyż jedna z ekip prawdopodobnie zapewni sobie awans do fazy pucharowej Euro 2024. Selekcjoner Michał Probierz nie chciał zdradzić podczas czwartkowej konferencji prasowej, w jakim składzie rozpoczniemy ten mecz. Wiele wskazuje jednak na to, że dokona kilku zmian.

Polska słabsza od Austrii? Tak głosi austriacki dziennik

Od samego rana w sportowych mediach obu państw dosłownie wrze. Nie brakuje opinii na temat tego meczu, jak i poszczególnych zawodników. Tamtejszy dziennik "Oesterreich" postanowił porównać polskich piłkarzy z austriackimi. I trzeba przyznać, że zdanie jego dziennikarzy jest mocno subiektywne. Zaczynając od bramkarzy - Wojciech Szczęsny kontra Patrick Pentz. I tutaj obaj bramkarze są rzekomo na tym samym poziomie.

Jeśli chodzi o wahadłowych, Przemysław Frankowski remisuje ze Stefanem Poschem z Bolonii, natomiast Nicola Zalewski przegrywa z pomocnikiem Borussii Dortmund Marcelem Sabitzerem. Porażką zakończyło się również zestawienie Jana Bednarka z Kevinem Danso z RC Lens. Z kolei Bartosz Salamon został oceniony tak samo jak Germot Trauner z Feyenoordu, a Jakub Kiwior wygrał z Phillippem Mwene z FSV Mainz 05.

Remisami zakończyło się też porównanie Kacpra Urbańskiego z Patrickiem Wimmerem z VfL Wolfsburg oraz - co najbardziej kontrowersyjne - Piotra Zielińskiego z Nicolasem Seiwaldem z RB Lipsk. Według austriackiego dziennika także Taras Romanczuk jest słabszym zawodnikiem od Konrada Laimera z Bayernu Monachium.

Jeśli zaś chodzi o napastników, to Robert Lewandowski został wygranym porównania z Michaelem Gregoritschem z SC Freiburg. Całe zestawienie zamknął Adam Buksa, który zremisował z Christophem Baumgartnerem. Wynik punktowy? Przegrana Polski 8:9. Szczególnie mogą szokować oceny dla Szczęsnego i Zielińskiego. Pozostaje liczyć, że na boisku Polacy utrą autorom nosa i okażą się lepszymi od rywali.

Mecz Polska - Austria zostanie rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie w piątek 21 czerwca o godz. 18. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

