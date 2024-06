Szczęsny wskazał, kto będzie królem strzelców Euro. Można się zdziwić

Do rozpoczęcia najważniejszego dla nas spotkania na Euro 2024 między Polską i Austrią, pozostały już tylko godziny. Nie ma wątpliwości, że kibice wierzą w sukces piłkarzy Michała Probierza i pojawili się nawet w czwartek pod hotelem w Berlinie, by pokazać - jak bardzo. "To się nazywa atmosfera przed meczem. Do dopingu z okien dołączyli się Tymek Puchacz i Wojtek Szczęsny" - relacjonował na Twitterze Sebastian Staszewski.

Nic dziwnego, że atmosferę dużego turnieju chłonie akurat bramkarz Juventusu, który po Euro 2024 ma zakończyć reprezentacyjną karierę. Ostatnio coraz częściej wypowiada się w mediach i zdradził nawet, jakie ma marzenie dotyczące ME. - Wierzę w to, że jesteśmy w stanie powalczyć o większe cele - oznajmił.

Faza grupowa turnieju w Niemczech wkracza właśnie w decydującą fazę. Do play-offów awansowały już choćby Hiszpania oraz Niemcy. Najskuteczniejszym strzelcem jest za to Jamal Musiala, który zdobył już dwie bramki. Na ten moment zawodzą największe gwiazdy - Harry Kane, Kylian Mbappe czy Cristiano Ronaldo. Kto zatem według Szczęsnego zdobędzie tytuł króla strzelców ME?

- Przy stoliku reprezentacji Polski postawił, że zostanie nim Alvaro Morata - zacytował piłkarza Łukasz Wiśniowski w "Euro Insajderze". Szczęsny nie postawił zatem na kapitana reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego, który zapewne marzy o takim wyczynie. A Morata jak na razie ma na koncie jedną bramkę, zdobytą w wygranym 3:0 przez Hiszpanów meczu z Chorwacją.

Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu Euro 2024 Szczęsny będzie zmuszony podjąć kolejną ważną decyzję dotyczącą przyszłości. Chodzi o odejście z Juventusu. Zaznacza jednak, że transfer do Al-Nassr nie jest jeszcze przesądzony. - Dla mnie bardzo w życiu liczy się lojalność. Chcę uszanować warunki tego kontraktu - stwierdził.

Reprezentacja Polski rozegra mecz z Austrią już w piątek 21 czerwca, kiedy o godz. 18:00. "To będzie rzeź" - podają Dominik Wardzichowski i Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl, którzy zapowiadają niezwykle brutalne starcie.