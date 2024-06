O której godzinie mecz Polska - Austria? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Reprezentacja Polski po porażce z Holandią szybko wróci do gry. Już w piątek o godzinie 18:00 zmierzy się z Austrią. Będzie to kluczowe starcie w kontekście walki o wyjście z grupy i wielu kibiców liczy na zwycięstwo. Michał Probierz ma powody do zadowolenia, ponieważ prawdopodobnie będzie mógł skorzystać ze wszystkich piłkarzy, w tym Roberta Lewandowskiego. O której mecz Polska - Austria dzisiaj? Gdzie oglądać Euro 2024? Transmisja TV na żywo, stream, relacja live, wynik.

