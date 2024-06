Boniek podał swój skład Polski na Austrię. Ogromna niespodzianka. Coś wie?

Do meczu Polska - Austria na Euro 2024 pozostał już niespełna jeden dzień. Polacy do "meczu o wszystko" przystąpią w piątek 21 czerwca o godz. 18:00. Ewentualne zwycięstwo może nam dać wyjście z trzeciego miejsca w grupie D. Emocje kibiców od dłuższego czasu rozpala to, w jakim składzie na murawę Stadionu Olimpijskiego w Berlinie wyjdą nasi zawodnicy. Swoje trzy grosze w tym temacie dorzucił Zbigniew Boniek.

Boniek wybrał skład na mecz z Austrią. Szok! Nie ma Lewandowskiego

Były prezes PZPN w czwartek odniósł się na portalu X do jedenastki, jaką zaproponowali dziennikarze Łukasz Wiśniowski i Tomasz Włodarczyk. - Brawo, najlepszego z pierwszego meczu posadziliście na ławce… - napisał. W ten sposób skomentował brak strzelca jedynego gola z Holandią (1:2) Adama Buksy. W ich zestawieniu w ataku znalazł się osamotniony Robert Lewandowski, a za jego plecami młody Kacper Urbański.

Lewandowski w spotkaniu z Holandią nie zagrał, ponieważ naderwał mięsień dwugłowy uda. Wszystko wskazuje jednak na to, że na piątkowe starcie z Austrią będzie gotowy do gry. Mimo to, to właśnie z niego zrezygnowałby Boniek. Wytypowany przez niego skład przedstawił w mediach społecznościowych dziennikarz "Prawdy futbolu" Roman Kołtoń.

Boniek i Kołtoń typują jedenastkę na Austrię. Coś wiedzą?

Od razu rzuca się w oczy, że dla Lewandowskiego zabrakło miejsca. Zamiast napastnika FC Barcelony w ataku miałby pojawić się duet Karol Świderski - Adam Buksa. Boniek znalazł za to miejsce dla Pawła Dawidowicza, który również miał ostatnio problemy zdrowotne. W jedenastce zastąpiłby Bartosza Salamona. Względem wyjściowego składu z Holandią Boniek wymieniłby jeszcze Urbańskiego na Świderskiego i Szymańskiego na Modera.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Austrią wg Zbigniewa Bońka:

Szczęsny - Bednarek, Dawidowicz, Kiwior - Frankowski, Moder, Romanczuk, Zieliński, Zalewski - Świderski, Buksa

Swoją jedenastką podzielił się także sam Roman Kołtoń. On również nie przewiduje występu Lewandowskiego od pierwszej minuty i także postawił na Świderskiego i Buksę. Składy Kołtonia i Bońka różnią się tylko środkiem pola. Dziennikarz przewiduje, że zamiast Romanczuka i Modera zagrają Bartosz Slisz i Jakub Piotrowski.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Austrią wg Romana Kołtonia:

Szczęsny - Bednarek, Dawidowicz, Kiwior - Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zieliński, Zalewski - Świderski, Buksa

Ostateczna decyzja, kto wyjdzie w pierwszym składzie, należy jednak do Michała Probierza. Poznamy ją niedługo przed spotkaniem, które rozpocznie się o godz. 18:00.