Austriacy reagują na słowa Probierza. Oni już wiedzą

W czwartek na nieco ponad dobę przed pierwszym gwizdkiem sędziego meczu Polska-Austria w Berlinie, odbyła się konferencja prasowa z udziałem Michała Probierza oraz Wojciecha Szczęsnego. Najważniejszą kwestią była informacja dotycząca stanu zdrowia kadrowiczów. Problemy w ostatnim czasie mieli nie tylko Robert Lewandowski czy Paweł Dawidowicz, których zabrakło podczas starcia z Holandią, ale także Piotra Zielińskiego. Pomocnik w środę trenował jedynie indywidualnie.

Austriacy reagują na słowa Probierza. Spodziewają się kolejnych zmian

- Zarówno Robert Lewandowski, jak i Paweł Dawidowicz będą dzisiaj trenowali z całym zespołem. Trenowali już w środę, odczucia były dobre, więc mam nadzieję, że po tym treningu będzie podobnie. Mamy tylko 45-minutowe zajęcia i po nich usiądę z lekarzem i wszystko sobie omówimy. Ale najbardziej cieszę się z tego, że wszyscy piłkarze z nami trenują i mogę na nich liczyć - powiedział podczas konferencji prasowej Michał Probierz.

Na jego słowa reagują także austriackie media. "Były najlepszy piłkarz świata po trzech dniach wrócił do pełnych treningów po kontuzji mięśnia. W czwartek trener zespołu Michał Probierz pozostawił otwartą kwestię, czy Lewandowski będzie mógł grać od początku meczu w Berlinie. Ale można to założyć" - pisze Sky Sport Austria, która cytuje słowa Michała Probierza i Wojciecha Szczęsnego wokół Roberta Lewandowskiego. "- Robert robi dużą różnicę. Austriacka drużyna nie będzie zadowolona, że jest w dobrej formie - powiedział bramkarz Wojciech Szczęsny. - Lewandowski to najlepszy polski piłkarz wszech czasów. Fakt, że będzie na boisku, zmieni całe nasze podejście, a także przeciwnika" - czytamy w relacji z konferencji prasowej na Sky Sport Austria.

"Powrót Lewandowskiego zaowocuje kolejnymi zmianami w zespole. Partnerem ataku 35-latka z FC Barcelona prawdopodobnie będzie Karol Świderski. Do zespołu wciska się także pomocnik Jakub Moder, grający w Brighton w angielskiej Premier League. Paweł Dawidowicz z Hellas Werona znów jest dostępny na środku obrony" - zauważają. "Polscy fizjoterapeuci muszą pracować na nocne zmiany z Lewandowskim" - podkreśla natomiast oe24, powołując się na słowa Michała Probierza. - Czasami dział medyczny pracował do 2 w nocy, żeby wszyscy wrócili do formy - powiedział polski selekcjoner.