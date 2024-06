Niemiec zaczepił Probierza na konferencji. Szybka kontra

W piątek o godz. 18:00 reprezentacja Polski w drugim meczu na Euro 2024 zmierzy się z Austrią. Wynik tego spotkania będzie niezwykle istotny w kontekście awansu z grupy D do fazy pucharowej. Na ten moment zarówno nasza kadra, jak i zespół Ralfa Rangnicka mają po zero punktów. Mówiąc krótko, jeśli chcemy zachować marzenia o wyjściu z grupy, zwycięstwo z Austrią jest niemal obowiązkowe.

Probierz dostał pytanie o wyjątkowe stylizacje. I to od Niemca

Dzień przed meczem odbyła się konferencja prasowa, na której pojawili się Wojciech Szczęsny i Michał Probierz. Bramkarz reprezentacji Polski i selekcjoner odpowiedzieli na mnóstwo pytań związanych ze starciem przeciwko Austrii. - Na dzisiaj wszyscy zawodnicy, którzy są na zgrupowaniu są do dyspozycji do tego meczu. Robert Lewandowski tak samo trenował całą jednostkę, którą dobrze przepracował. Podobnie Paweł Dawidowicz, także po dzisiejszym treningu mam nadzieję, że będzie taka sama informacja - mówił Probierz.

Pod koniec spotkania z mediami do mikrofonu podszedł jeden z niemieckich dziennikarzy. Jego pytanie wbrew pozorom nie dotyczyło sportowych spraw, a... eleganckich stylizacji naszego trenera. - Po pierwszym meczu sporo mówiło się, że był pan stylowo ubrany. Pojawiło się wiele komentarzy na ten temat. Czy to jest ważne dla pana być dobrze ubranym? No i jaki outfit przygotował pan na jutro? - zapytał Niemiec.

Michał Probierz z uśmiechem na twarzy odpowiedział: - Nie, to jest najmniej ważne. W tym wszystkim ważne jest to, żebym sam się z tym dobrze czuł. Generalnie zawsze tak się ubierałem i nie mam z tym problemów. Dlatego podchodzę do tego bardzo spokojnie. Już nie raz miałem umowy z niejedną firmą, jeżeli chodzi o ubiór.

Przypomnijmy, na mecz z Holandią Michał Probierz postawił na elegancki garnitur Newark przygotowany przez firmę Lancerto. Białą koszulę uzupełniły beżowa marynarka, kamizelka, spodnie oraz granatowy krawat. Stylizację selekcjonera reprezentacji Polski doceniły nawet światowe media, a koszt całego zestawienia był naprawdę imponujący. - Postawiliśmy na klasykę opartą na garniturze. To było jedno z moich podstawowych założeń, by właśnie w ten sposób spróbować wybić się na tle tej bylejakości, na którą w ostatnich latach trochę popadli piłkarscy trenerzy - opowiadał twórca outfitów Probierza. Za to niedawno sam Probierz zdradził, że nie ma przygotowanych jedynie trzech egzemplarzy garniturów na trwające mistrzostwa Europy.