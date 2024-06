Szczęsny odpowiada na pytanie i nagle stop! "Nie będę już tyle mówił"

Reprezentacja Polski rozegra w piątek najważniejszy mecz na Euro 2024. Jej rywalem będzie Austria, która w pierwszym starciu świetnie zaprezentowała się na tle Francji i niewiele brakło, by urwała jej choćby punkt. Nie ma wątpliwości, że najmocniejszą stroną rywali jest ich przygotowanie fizycznie, a dodatkowo faza przejścia z obrony do ataku. Na to piłkarze Michała Probierza muszą bezwzględnie uważać.

Niezwykle skoncentrowany musi być również Wojciech Szczęsny, dla którego jest to ostatni duży turniej w reprezentacyjnej karierze. Jakie ma zatem marzenie dotyczące niemieckiego wydarzenia? - Wojtek Szczęsny ma w sobie coś takiego, że nigdy nie jest do końca zadowolony. Na pewno byłby, gdybyśmy zdobyli mistrzostwo Europy - przekazał na konferencji prasowej.

Dodał, że spotkanie z Holandią pokazało naszym piłkarzom, że mogą równorzędnie rywalizować z dużo lepszymi drużynami. - Po tym pierwszym meczu, choć przegranym, jestem nastawiony pozytywnie. Głównie dlatego, że atmosfera, którą stworzyliśmy, jest bardzo dobra. Wierzę w to, że jesteśmy w stanie powalczyć o większe cele. W piątek gramy taki mały finał. No ale dobra, może ja już nie będę aż tyle mówił, tylko po prostu zagram mecz - oznajmił.

Reprezentacja Polski rozegra kolejne starcie na ME już w piątek 21 czerwca, kiedy o godz. 18:00 zmierzy się właśnie z Austrią. "To będzie rzeź" - podają Dominik Wardzichowski i Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl, którzy zapowiadają niezwykle brutalne starcie. Jak zapatruje się na to spotkanie Szczęsny? - Życzyłbym sobie, żebym miał jak najmniej pracy, choć w starciu z Holandią też nie miałem wyjątkowo dużo sytuacji. (...) Nie bawiłbym się w zgadywanie, jak ten mecz z Austrią będzie wyglądał - podsumował.