Hajto wyznał, co napisał do Probierza. Jedna rzecz wymaga szczególnej uwagi

Przed meczem z Holandią nikt nie sądził, że Polacy mogą stawić jej opór. A tak się stało. Mało tego, nie dość, że prowadziliśmy 1:0, to w końcówce mieliśmy kilka dobrych okazji, by doprowadzić do wyrównania. Mimo że się nie udało, to optymistycznie patrzymy na kolejne spotkanie z Austrią, które prawdopodobnie zadecyduje o tym, kto pożegna się z turniejem. - Myślę, że to będzie finał zarówno dla nas, jak i dla Austrii. Będzie to mecz walki, w którym nikt nie będzie mógł odstawić nogi. Musimy być na to przygotowani - przekazał Sebastian Walukiewicz na konferencji prasowej.

Porażka z Holandią nie odbiła się tak szerokim echem w Polsce, jak się spodziewano. Opinia publiczna była nawet zadowolona z tego meczu, a naszą kadrę docenił nawet sam Cody Gakpo. - Polska pokazała, że jest bardzo dobrym zespołem - stwierdził. Podobne zdanie ma również Tomasz Hajto, który nie mógł nachwalić się trenera Probierza i jego wydawałoby się eksperymentalnego składu na to spotkanie.

- Szczerze mówiąc, sam mu napisałem smsa z gratulacjami, że mnie zaskoczył - bardzo pozytywnie. Wystawiłem mu też wysoką notę za odwagę - wyjaśnił na antenie Polsatu Sport. Dodał, że drzwi tamtego spotkania zostały już jednak zamknięte. - W pracy selekcjonera liczy się tu i teraz. Priorytetem jest, co powiedział przed ME Rangnick, drugi mecz z Polską. Trzeba w tym spotkaniu walczyć, ale trzeba też grać w piłkę. Nie możemy w każdym starciu zmieniać strategii. Ja zawsze mówię: gra w piłkę się obroni. (...) Najważniejsza jest kwestia mentalnego nastawienia - podsumował.

Wszyscy byli pod wrażeniem odwagi, którą zaprezentował Probierz. Wydaje się, że mało kto postawiłby w tak ważnym spotkaniu na niedoświadczonych w kadrze Kacpra Urbańskiego oraz Tarasa Romańczuka, a oni zagrali świetnie. Selekcjoner nie dość, że bardzo dobrze zarządza meczem, to dba o atmosferę wśród piłkarzy. - Widzę człowieka na żywo i on ma większy dystans do siebie niż ktokolwiek kiedykolwiek, kto był na tym stanowisku - oznajmił Wojciech Szczęsny.

Reprezentacja Polski rozegra kolejne starcie na ME już w piątek 21 czerwca, kiedy o godz. 18:00 zmierzy się właśnie z Austrią. "To będzie rzeź" - podają Dominik Wardzichowski i Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl, którzy zapowiadają niezwykle brutalne starcie.