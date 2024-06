"Co za jakieś dziwaki?". Buksa wskazał największego "świra" w kadrze

Adam Buksa to jak na razie strzelec jedynego gola dla Polski na Euro 2024. Napastnik trafił do siatki 16. minucie meczu z Holandią. Głową wykorzystał dośrodkowanie Piotra Zielińskiego z rzutu rożnego. Niestety jego trafienie nie dało nam zwycięstwa. Holendrzy wygrali 2:1 po bramkach Gakpo i Weghorsta. Teraz Buksa opowiedział nieco więcej o kulisach zgrupowania na kanale "Foot Truck".

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o kapitanie Legii: Złapał go za szyję i zaczął dusić

Buksa zaczął opowiadać o Puchaczu. "Śpi z tym głośnikiem"

Jak zdradził, wewnątrz grupy panuje świetna atmosfera. Spora w tym zasługa trzech piłkarzy, którzy potrafią rozluźnić resztę grupy. Początkowo nie był jednak do nich przekonany. - Jak sobie pomyślę o "Puszce" (Tymoteuszu Puchaczu - przyp. red.), "Świdrze" (Karolu Świderskim - przyp. red.), Marcinie (Bułce - przyp. red.)… Oni mnie bawią. Na początku powiem szczerze, że tak myślałem: "Ja nie mogę, co za jakieś dziwaki to są. Ile można?". Oni są tak nakręceni. "Pucha" z tym głośnikiem chodzi. Mam wrażenie, że śpi z tym głośnikiem - opowiadał.

Szybko jednak zmienił o nich zdanie. Szczególnie wyróżnił Tymoteusza Puchacza. - Teraz naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby go nie było i faktycznie on przełamał już taką barierę, że każdy go traktuje jako takiego… nie chcę użyć słowa "atmosferowicz". Takie osoby wprowadzają taki luz i poczucie pewności - chwalił.

To oni dbają o atmosferę w reprezentacji Polski. Buksa: "Takich ludzi potrzeba"

Jego zdaniem bezpośredniość Puchacza pozwoliła przełamać w kadrze pierwsze lody. - Zwłaszcza na początku zgrupowania, gdy jest taka atmosfera: "siema, siema, co tam w klubie?", on przychodzi z buta z tym głośnikiem i od razu szpileczka do "Lewego", szpileczka do Wojtka (Szczęsnego - przyp. red.) i wszystko natychmiast się otwiera, jest luźniej. Jego rola jest niebagatelna. Jest świrem, nie mówię, że nie, ale bardzo pozytywnym. Takich ludzi potrzeba - przyznał Buksa.

Sam Buksa uchodzi raczej za spokojnego człowieka. Przyznał jednak, że wiele sytuacji podczas zgrupowania mocno go bawi. - Ja słucham, nic nie mówię, tylko się śmieję. Jak Pucha ze "Szczeną", ze "Świdrem", z "Lewym" wchodzą w polemikę, to ja i Kuba Piotrowski tylko siedzimy i tylko się śmiejemy - dodał.