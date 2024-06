Hiszpanie natychmiast napisali o sytuacji Lewandowskiego. Wydali wyrok

Na tę informację czekało wielu polskich kibiców. Z doniesień portalu Meczyki.pl wynika, że Robert Lewandowski jest już gotowy do gry i wyjdzie w podstawowym składzie na mecz z Austrią w drugim meczu Euro 2024. Z Holandią (1:2) kapitan reprezentacji Polski nie zagrał, gdyż zmagał się z urazem naderwania mięśnia dwugłowego uda, którego nabawił się w wygranym 2:1 meczu towarzyskim z Turcją.

Hiszpanie napisali o powrocie Roberta Lewandowskiego. "Wraca na najważniejszy mecz"

Wieści o powrocie Roberta Lewandowskiego do wyjściowego składu szybko dotarły do Hiszpanii. "Lewandowski na ratunek Polsce w meczu z Austrią" - ogłosił kataloński dziennik "Sport". Podkreślono, że od pierwszych prognoz występ napastnika w drugim meczu Euro 2024 był niepewny, ale "polscy lekarze walczyli, żeby Lewandowski był gotowy na czas". "Sport" zauważył także, że Lewandowski trenował już z zespołem, co świadczyło o jego lepszej sytuacji zdrowotnej.

"Robert wraca na najważniejszy mecz. W pierwszej kolejce fazy grupowej Polacy jak i Austriacy przegrali swoje mecze, więc piątkowe spotkanie będzie kluczowe dla obu drużyn w kontekście walki o awans do fazy pucharowej" - czytamy.

Dotychczas Robert Lewandowski ma na koncie 150 występów w reprezentacji Polski, w których zdobył 82 bramki i zanotował 33 asysty. 35-latek reprezentował nasz kraj na pięciu wielkich turniejach - Euro 2012, 2016 i 2020 oraz mistrzostwach świata 2018 i 2022. Oznacza to więc, że w piątek stanie przed szansą gry na szóstej imprezie dużej rangi.

Mecz Polska - Austria zostanie rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie w piątek 21 czerwca o godz. 18:00. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.