Brutalna prawda o "ladze na Robercika". Reprezentant Polski mówi wprost

Bartosz Bereszyński jest stałym bywalcem zgrupowań reprezentacji Polski od lat. Debiutował jeszcze w 2013 roku u Waldemara Fornalika (2:0 z Luksemburgiem), a regularnie w kadrze gra od końcówki 2016 roku, gdy szansę dał mu Adam Nawałka. Od tamtej pory widział wiele. Kadencje Jerzego Brzęczka, zdradę Paulo Sousy, afery z Czesławem Michniewiczem i kompletną katastrofę Fernando Santosa.

Euro 2024. Probierz zaszczepił nową wiarę

Teraz jest częścią odradzającej się ze zgliszczy 2023 roku kadry Michała Probierza. Były szkoleniowiec m.in. Cracovii i Jagiellonii Białystok tchnął w reprezentację nowe życie. O ile baraże do Euro 2024 przeszliśmy ledwo, po słabym meczu z Walią, tak czerwiec 2024 to renesans radości z oglądania tego zespołu. Polacy przegrali co prawda w pierwszym meczu na Euro 1:2 z Holandią, ale pozostawili po sobie dobre wrażenie. Grali ofensywnie i z polotem, a przy większej skuteczności wcale nie musieli przegrać.

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" Bereszyński opowiedział o tym, co takiego zmienił Michał Probierz, że bezcelowy chaos zastąpiła zorganizowana, ciesząca oko gra. Brutalnie rozliczył się też z przeszłością. Prawy obrońca Empoli podkreślił, że kluczowa była zmiana nastawienia. Wiara w to, że polska kadra może grać ładnie oraz skutecznie. "Piłkarzy mamy potrafiących grać i utrzymywać się przy piłce. Pokazują to w klubach, ale w reprezentacji istniał sposób myślenia, że należy grać defensywnie, "lagą na Robercika", z kontry. My wbiliśmy sobie do głowy, że inaczej naprawdę nie potrafimy. A głowa znaczy w sporcie najwięcej" - ostro ocenił Bereszyński.

Euro 2024. Bereszyński podkreśla ważność bycia otwartym

Piłkarz zauważył też, jak ważne było otwarcie się na świat zewnętrzny. Kadra zwłaszcza za czasów Fernando Santosa była bardzo schowana, wręcz odizolowana od kibiców i dziennikarzy. Teraz jest inaczej, co ułatwia wspieranie zespołu. "Dziś przyjemnie jest utożsamiać się z tą reprezentacją, każdy znajdzie w niej coś dla siebie. I ten, który lubi młodzieżową fantazję, i miłośnik oldschoolu. Obecnej drużynie łatwiej kibicować niż w poprzednich latach. Wewnątrz przeważnie było dobrze, dookoła niekoniecznie. Teraz jest różnica. My też bardziej się otworzyliśmy" - powiedział zawodnik Empoli.

Defensor podkreślił również, że to wszystko sprawiło, iż oni sami też zupełnie inaczej wychodzą na boisko. "Wychodzimy na mecz, nie myśląc, jak go "zabić", jak przetrwać, tylko chcemy grać atrakcyjnie" - stwierdził Bereszyński. Teraz czas na piątkowe starcie z Austrią. Kluczowe w kontekście awansu do 1/8 finału. Nasz kadrowicz zdradził zamiary Polaków na to starcie. "Będziemy chcieli grać w piłkę. Nie wyjdziemy walczyć i przepychać się z koniem, bo to nie zawsze jest dobra metoda. Chcemy zagrać odważnie, po swojemu i zdobywać gole. Ale będziemy musieli dorównać Austriakom pod względem fizyczności" - ocenił. Mecz Polska - Austria już w piątek 21 lipca o 18:00 w Berlinie.