Jest najnowszy ranking FIFA. Kapitalne wieści dla Polaków!

Reprezentacja Polski awansowała na Euro 2024 dopiero po barażach, ale w czerwcowych meczach towarzyskich zaprezentowała się z dobrej strony. Pokonała 3:1 Ukrainę i 2:1 wygrała z Turcją. Na turnieju ma za sobą do tej pory jedno spotkanie. Po zaciętej rywalizacji musiała uznać wyższość Holandii, przegrywając 1:2.

Dobre wieści dla Polaków. Oto nowy ranking FIFA

20 czerwca opublikowano najnowszy ranking FIFA. Biało-czerwoni awansowali o dwa miejsca względem ostatniego zestawienia. Zyskali 10 punktów i z dorobkiem 1541,39 pkt zajmują 26. miejsce. Wyprzedzili Węgrów i Szwedów. Co istotne tuż przed nimi znajdują się Austriacy, więc piątkowe spotkanie na Euro 2024 zyskuje dodatkowego prestiżu. Oba kraje dzieli niecałe 19 punktów.

- Pierwszy koszyk mundial watch. W piątek możemy wskoczyć na 12. miejsce w Europie w rankingu FIFA (to jest potencjalnie pierwszy koszyk w eliminacjach do mistrzostw świata). Wygrana w tym meczu to jakieś 17 punktów, czyli ewentualnie Austriacy mogliby odjechać na 50 a tego w LN nie nadrobimy już. W piątek jest mecz o to czy nie będziemy się dekady wygrzebywać z niższych koszyków - napisał na portalu X matematyk Piotr Klimek.

Awans w rankingu zaliczyła także... reprezentacja Rosji, która jest zawieszona przez FIFA i UEFA ze względu na inwazję na Ukrainę. Nie gra w rozgrywkach międzynarodowych, a mimo to w najnowszym zestawieniu jest uwzględniana. Zajmuje 33. miejsce - o dwa wyżej niż w poprzedniej klasyfikacji. Zgromadziła 1506,58 pkt.

Ranking FIFA z 20 czerwca 2024 r.