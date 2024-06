Austriak złożył "hołd" przed meczem z Polską. Co za słowa!

Już w piątek o 18:00 reprezentacja Polski zagra w Berlinie z Austrią w drugim meczu na Euro 2024. Po porażce 1:2 z Holandią w pierwszym spotkaniu drużyna Michała Probierza znalazła się pod ścianą. Druga porażka na pewno wyeliminuje nas z dalszej rywalizacji na mistrzostwach Europy.

Na mecz z Austrią, która w pierwszym meczu przegrała 0:1 z Francją, najpewniej wróci Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski nie zagrał przeciwko Holendrom z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego, jakiej doznał w sparingu z Turcją na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Do powrotu Lewandowskiego na portalu krone.at odniósł się Martin Hinteregger. 67-krotny reprezentant Austrii grał przeciwko polskiemu napastnikowi aż 10 razy. Dziewięciokrotnie w Bundeslidze oraz raz na poziomie międzynarodowym.

Hinteregger mocno chwalił naszego kapitana. "Jedno jest pewne, jeśli kontuzjowany ostatnio Lewandowski zagra przeciwko naszej reprezentacji, austriaccy obrońcy zmierzą się z kompletnym napastnikiem, który wygrał wszystko, co było do wygrania w Niemczech i Hiszpanii oraz dorzucił do tego Ligę Mistrzów i Klubowe Mistrzostwo Świata" - napisał.

"W trakcie kariery byłem w stanie przygotować się na pojedynki z wieloma napastnikami. Większość z nich miała jedną, maksymalnie dwie mocne strony, co sprawiało, że 10 filmów wystarczało, by się przygotować. Ale nie w przypadku Lewandowskiego, przeciwko któremu grałem dziewięć razy w Bundeslidze i raz w reprezentacji Austrii. On ma wszystko: instynkt strzelecki, uderzenie z obu nóg i głowy. Przez to nigdy nie wiesz, które filmy obejrzeć" - dodał.

Były reprezentant Austrii zachwyca się Lewandowskim

"To, co zawsze imponowało mi u Lewandowskiego, to umiejętność wyłączenia się na wydarzenia wokół meczu. Jego interesują zawsze boisko i gole. Jak największa liczba goli. Nawet jeśli delikatnie go faulowałem, nie dawał się wybijać z rytmu, przyjmował przeprosiny i dalej był w swoim świecie" - kontynuował Hinteregger.

Mimo wszystko Austriak pozostał optymistą. "Dobrą rzeczą jest to, że w sztabie jest David Alaba, który zna Lewandowskiego ze wspólnej gry w Bayernie. Na pewno wie o nim wiele i przekaże naszej drużynie niezbędne uwagi. Jeśli Kevin Danso zagra tak jak przeciwko Francji, będzie w stanie skontrolować i Lewandowskiego" - napisał.

"Mimo powrotu Lewandowskiego wciąż jesteśmy faworytem tego meczu i możemy przegrać tylko ze sobą. Jako drużyna mamy więcej jakości niż Polacy. Ale zachowajmy ostrożność. Tak jak walczyliśmy z Francją w jednym meczu, tak samo możemy przegrać z Polakami. To tylko 90 minut. Jestem przekonany, że będziemy mieli więcej okazji bramkowych i musimy je wykorzystać" - podsumował.

