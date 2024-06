Szczęsny wskazał ulubionych sportowców. "Prawdziwy patriota"

Wokół Wojciecha Szczęsnego trwa zamieszanie transferowe. Media wskazują, że bramkarz jest bliski odejścia z Juventusu i lada moment ma przenieść się do saudyjskiego Al-Nassr. W transakcji nie brakuje jednak komplikacji związanych z kwotą odstępnego i niechęcią władz Arabii Saudyjskiej, by płacić za Polaka. Obecny klub Szczęsnego korzysta jednak z tego, że wciąż ma go w swoich szeregach.

REKLAMA

Zobacz wideo Szokujący wynik meczu PZPN kontra dziennikarze! Golba show

Wojciech Szczęsny wskazał ulubionych sportowców. Nie ma Roberta Lewandowskiego, są "polskie odpowiedzi"

Już w trakcie sezonu Juventus publikował w mediach społecznościowych krótkie materiały wideo, na których zawodnicy wskazywali swoje ulubione rzeczy. Filmy najczęściej nagrywano jednak tuż przed treningami, kiedy drużyna wychodziła na murawę. Tym razem jednak Szczęsny na spokojnie usiadł i wskazywał.

Najpierw bramkarz przyznał, że jego ulubione miasto to Warszawa. Później bez trudu wskazał pierogi, jako ulubioną potrawę. Następnie przyszło do wybrania ulubionego artysty. - Muszę powiedzieć, że moja żona Marina. Gdybym powiedział coś innego, to by mnie zabiła - zażartował 34-latek.

Później Szczęsny nieco zaskoczył, gdy jako ulubiony element krajobrazu wskazał Stadion Narodowy w Warszawie. Na sam koniec padło na wybór ulubionego sportowca i tak, bramkarz nie wskazał Roberta Lewandowskiego. Właściwie to nie pokusił się nawet o wybieranie piłkarzy.

- Obecnie to byłaby Iga Świątek - przyznał Szczęsny. - Historycznie to Adam Małysz, skoczek narciarski - wyjaśnił reprezentant Polski. W komentarzach fani są zachwyceni jego wyborami. "Wybrał najbardziej polskie możliwe odpowiedzi", "Wojtek prawdziwy patriota" i "szacun za Małysza" - piszą fani pod wideo Juventusu.

Wojciech Szczęsny obecnie przygotowuje się do drugiego meczu na Euro 2024. Polska w piątek 21 czerwca o 18:00 zmierzy się z Austrią. W pierwszym spotkaniu Biało-Czerwoni przegrali 1:2 z Holandią, a bramkarz obronił dwa z czterech celnych strzałów rywali.