Ostro przed meczem Polska - Austria. "Kości będą trzeszczały"

Austria będzie drugim rywalem reprezentacji Polski na Euro 2024. Obie ekipy przegrały swoje pierwsze grupowe starcia i walczą o pozostanie w turnieju. Mecz "o życie" z udziałem Polaków odbędzie się piątek 21 czerwca o godz. 18:00 w Berlinie. Choć Austriacy nie mogą z nami wygrać od 30 lat, zapowiadają, że teraz będzie inaczej.

Austriacy szykują się na mecz z Polską. Nie będą mieli hamulców. "Zawsze grają agreswnie"

Piłkarze Ralfa Rangnicka nastawieni są na bardzo agresywną grę. Widać to było już w spotkaniu z Francją przegranym 0:1. Najpierw Antoine Griezmann został odepchnięty przez jednego z rywali w bandy reklamowe i zranił się w czoło. Potem zaś w starciu z Kevinem Danso ucierpiał Kylian Mbappe i złamał nos. - Zawsze grają agresywnie. Czasami faktycznie może to wyglądać brutalnie. Kości będą trzeszczały. Mecz będzie bardzo intensywny. Drużyna zostanie nastawiona bojowo - zapowiadał przed meczem z Polską Felix Haselsteiner, dziennikarz "Sueddeutsche Zeitung" w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

A na kogo w szczególności powinni uważać Polacy? - W Austrii najważniejszy jest Marcel Sabitzer. To mózg Austrii, wpływa na zespół. Jeżeli nie jest w formie, Austria zawsze ma problemy. Wiele drużynie daje również Marco Arnautović. Ma niebywały mental, to "psychol", ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Każdy korzysta, gdy jest na boisku. Daje innym graczom dużą pewność siebie, ale jest już wiekowy, dlatego wchodzi z ławki. W piątek czeka nas bardzo zacięte spotkanie - tłumaczył Haselsteiner.

Obie drużyny ostatnio mierzyły się dwukrotnie w 2019 r. w eliminacjach do Euro 2020. W Wiedniu Polacy wygrali 1:0 po bramce Krzysztofa Piątka. W Warszawie padł bezbramkowy remis. Od tamtego momentu minęło jednak wiele czasu. Jak teraz Austriacy postrzegają naszą drużynę? - Moim zdaniem gracie dość defensywnie, ale to też przynosi wam dobre wyniki. Pamiętam wasze mecze z mistrzostw świata w Katarze i przyznam, że zrobiliście postęp w ofensywie, lepiej to wygląda - podsumował dziennikarz.