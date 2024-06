Wielka postać zobaczyła mecz Polaków. Od razu wydał wyrok. Wow!

Reprezentacja Polski czeka na drugi mecz w fazie grupowej Euro 2024. W piątek 21 czerwca zmierzymy się w Berlinie z Austrią o godz. 18:00. Będzie to dla nas mecz o "być albo nie być" w tym turnieju. Porażka na inaugurację z Holandią mocno skomplikowała naszą sytuację. Mimo to Polacy zebrali za ten mecz bardzo pozytywne recenzje i nadal zbierają.

Na temat postawy Polaków wypowiedział się Owen Hargreaves. Wielka postać angielskiej piłki wcieliła się w rolę komentatora podczas wtorkowego meczu Portugalia - Czechy (2:1). Po wszystkim udzieliła wywiadu portalowi tvp.sport.pl. - Polska mi się podobała. Grała z wielkim sercem. Wspaniale było zobaczyć waszą drużynę. Adam Buksa bardzo dobrze zastąpił Roberta Lewandowskiego. Macie Piotra Zielińskiego i solidnych zawodników. Polska mnie pozytywnie zaskoczyła - przyznał były defensywny pomocnik reprezentacji Anglii.

Hargreaves wskazał także, na co stać ekipę Michała Probierza w tych mistrzostwach. - Nie sądzę, że wygracie turniej, ale podobała mi się wasza taktyka i to, jak cieszyliście się tym meczem. Z Lewandowskim w składzie jesteście w stanie pokonać każdego. To przecież tylko jeden mecz. Jak będziecie mieli swój dzień, możecie sprawić tu niespodziankę - twierdził. Będzie o to jednak bardzo trudno. Poza piątkowym meczem z Austrią w fazie grupowej czeka nas jeszcze bój z wicemistrzami świata Francuzami (25 czerwca w Dortmundzie).

A kto według niego ma największe szanse na tytuł mistrza Europy? Między innymi nasi grupowi rywale. - Francja, Portugalia, Anglia i Niemcy to moja czwórka faworytów. Niemcy, ponieważ są gospodarzem i mają wiele indywidualności. Francuzi dysponują niezwykle szybkimi zawodnikami, są świetni taktycznie, rzadko mylą się w obronie. Do tego Kylian Mbappe, jeden z najlepszych piłkarzy na świecie - tłumaczył.

Owen Hargreaves to wybitna postać angielskiej piłki. W reprezentacji narodowej rozegrał 42 mecze. Dwa razy uczestniczył w mistrzostwach świata - w 2002 i 2006 r. Dwa razy zdobywał także puchar Ligi Mistrzów - w 2001 r. z Bayernem Monachium i w 2008 r. z Manchesterem United. W dorobku ma również po cztery tytułu mistrza Anglii i mistrza Niemiec. Karierę zakończył w 2012 r.