Gwiazdor Austriaków naprawdę powiedział to o Lewandowskim. "Ostrzegano nas, ale..."

- Oczywiście, że chcielibyśmy, żeby Robert był gotowy do gry na Austrię. Ale czy tak będzie? Zobaczymy - tak na środowej konferencji prasowej mówił wahadłowy reprezentacji Polski Przemysław Frankowski. - Ja myślę, że to jest pytanie do Roberta i przede wszystkim lekarzy. My oczywiście chcielibyśmy, żeby w piątek z nami zagrał - wtórował mu obrońca Sebastian Walukiewicz.

Niewykluczone, że kapitan reprezentacji faktycznie będzie do dyspozycji Michała Probierza. Czy selekcjoner wpuści go do gry od początku, czy może pośle w bój w roli rezerwowego? O tym przekonamy się w piątek. Lewandowski, podobnie jak Paweł Dawidowicz, w środę trenował już z drużyną. To dobre wieści dla wszystkich sympatyków biało-czerwonych.

Okazuje się, że w obozie naszego piątkowego rywala piłkarze wypowiadają się o Lewandowskim z wielkim szacunkiem. Niemiecki "Kicker" cytuje słowa bramkarza Patricka Pentza.

- Jest zabójczo groźny w polu karnym. Nieważne, czy chodzi o klatkę piersiową, głowę, ramię, prawą czy lewą nogę – tak naprawdę może strzelić gola praktycznie każdą częścią ciała. Ostrzegano nas, ale nie musimy się go bać - mówi zawodnik.

Golkiper, choć docenia klasę Lewandowskiego, zauważa, że skupienie się tylko na nim byłoby błędem Austriaków. - Nie chodzi tylko o Lewandowskiego. Musimy po prostu dobrze bronić jako cały zespół i pozwalać na jak najmniej. Oczywiście wszyscy wiemy, że był jednym z najlepszych napastników w Europie przez ostatnie 15 lat. Nie martwię się o nas - jesteśmy naprawdę stabilni i tracimy mało goli - skwitował.

Austriacy w poniedziałkowy wieczór postawili twarde warunki reprezentacji Francji. Spotkanie z wicemistrzami świata przegrali tylko 0:1, a o niekorzystnym rezultacie zadecydowała pechowa interwencja Maximiliana Woebera, który skierował piłkę do własnej siatki.