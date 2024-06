Takiego Probierza jeszcze nie widziałeś. Hit. Humor się go trzyma

Michał Probierz przygotowuje reprezentację Polski do drugiego meczu na Euro 2024. Mimo porażki z Holandią atmosferą wewnątrz kadry wydaje się bardzo dobra. Świadczy o tym chociażby zachowanie samego selekcjonera. Podczas treningu błysnął humorem i dystansem do siebie i postanowił nieco utrudnić pracę dziennikarzom TVP Sport. Aż trudno uwierzyć w to, co zrobił.

