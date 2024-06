Nitras mówi tak, że jaśniej się nie da ws. premii dla piłkarzy. Nagle wypalił o Świątek

Reprezentacja Polski na mistrzostwach świata w Katarze, po raz pierwszy od 1986 roku, wyszła z grupy. Mimo wszystko piłkarze i PZPN nie mogli w pełni cieszyć się z sukcesu. Wokół kadry wybuchła bowiem afera. Okazało się, że ówczesny premier Mateusz Morawiecki obiecał piłkarzom i sztabowi od 30 do 50 mln zł premii. Co więcej, zawodnicy mieli nawet pokłócić się o podział tych pieniędzy jeszcze przed meczem 1/8 finału z Francją (1:3). Na wszystkim ucierpiał nie tylko wizerunek naszych reprezentantów, ale i PZPN. Federacja postanowiła więc nie dopuścić do podobnej sytuacji w przyszłości, m.in. w trakcie Euro 2024, na którym właśnie walczą Polacy. A czy tak samo do sprawy podchodzi rząd?

REKLAMA

Zobacz wideo To on zagra w środku pola z Austrią? "Nikt o tym nie dyskutuje"

Sławomir Nitras zabrał głos ws. ewentualnej premii dla Polaków za Euro 2024. Jasne stanowisko

Na to pytanie odpowiedzi udzielił Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki. Polityk był gościem Bogdana Rymanowskiego w Radiu Zet. W trakcie rozmowy został zapytany, czy w przypadku awansu biało-czerwonych do półfinału mistrzostw Europy, mogą oni liczyć na premię od rządu. Nitras nie zastanawiał się ani przez chwilę i szybko wypalił.

- Nie, wykluczone - podkreślił polityk i wyjaśnił dlaczego. - Działa system. UEFA płaci PZPN za to, że w ogóle gramy na Euro, że awansowaliśmy. To są duże kwoty, idące w dziesiątki milionów euro. (...) Rząd ma swoje zadania, piłkarze mają swoje zadania, PZPN ma swój budżet. My wspieramy działania PZPN, np. jeśli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży, ale płacenie zawodowym piłkarzom, to domena zawodowych klubów, reprezentacji Polski. PZPN to jest bogaty związek - dodawał.

Tym samym Nitras postawił sprawę jasno. By potwierdzić własną rację, odwołał się do sytuacji z polską sportsmenką, która, mimo że odnosi liczne sukcesy, o wiele większe niż polscy piłkarze, to premier ani rząd jej za to dodatkowo nie wynagradzają. Mowa o Idze Świątek.

- Sprawy mają swój porządek. Piłkarze naprawdę zarabiają godnie. Pieniądze są do podniesienia z boiska. To jest tak, jak z Igą Świątek - czy jak wygrywa Rolanda Garrosa, to dostaje premię? Nie, ona zdobywa te pieniądze na korcie. A piłkarze mają wszystko na boisku - zaznaczył.

PZPN już wszystko ustalił. Tyle piłkarze dostaną za Euro

Tak czy inaczej, piłkarze będą mogli liczyć na wynagrodzenie za występ na Euro, ale to wypłaci im PZPN, a nie rząd. O wszystkim kilka dni temu informował Cezary Kulesza. - Wszystko jest załatwione, kwoty nie powiemy. Piłkarze wiedzą o tym. To wcześniej było już zapisane i obowiązuje również na następny turniej - potwierdzał prezes PZPN w rozmowie z dziennikarzami portalu Meczyki.pl.

- Premia za awans na EURO 2024 jest już wypłacona i tu nie ma żadnych wątpliwości. Temat tego, co zostanie "podniesione" z boiska jest jeszcze przed nami, ale to [40 proc. z puli wywalczonych na turnieju przypada piłkarzom - red.] jest ten rząd wielkości - dodawał sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.

Polacy rozpoczęli już przygodę z Euro. W pierwszym meczu pokazali się z dobrej strony, ale przegrali 1:2 z Holandią. W piątek 21 czerwca ich kolejnym rywalem będzie Austria. Będzie to mecz o wszystko. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.