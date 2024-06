Probierz odpowiada na zaczepkę kibica. Prawdziwy szef!

Co prawda reprezentacja Polski nie wygrała w pierwszym meczu Euro 2024 z Holandią (1:2), ale za to Michał Probierz zachwycił cały świat. Chodzi oczywiście o garnitur, w którym zaprezentował się przy okazji tego spotkania selekcjoner reprezentacji Polski. Hiszpańskie i angielskie media doceniły elegancki ubiór szkoleniowca reprezentacji. Wprost napisali o jego klasie.

Michał Probierz ma przygotowaną garderobę na więcej spotkań Euro 2024

Wiadomo było, że Michał Probierz ma różne garnitury przygotowane na każdy mecz fazy grupowej. Jednak zarówno selekcjoner Biało-Czerwonych jak i kibice chcieliby pewnie, żeby nasza kadra wyszła z grupy na Euro 2024.

"Ilość stylizacji mówi, że Probierz przygotował się tylko na 3 mecze" - napisał jeden z użytkowników na portalu X. Wpis odnotował ponad 150 tysięcy wyświetleń i dotarł do Michała Probierza, który odpisał na niego w swoim stylu.

"Wręcz przeciwnie mam więcej i wierzę, że je ubiorę. Dzięki zawodnikom, którzy walczą o powrót na boisko z kibicami, którzy nas wspierają. Polscy zawodnicy są najważniejsi i wspierajmy ich, dając wiarę w to, co robią. My sztab jesteśmy tylko do pomocy. Sztab medyczny to top fachowcy" - odpisał 51-letni szkoleniowiec reprezentacji Polski.

- Postawiliśmy na klasykę opartą na garniturze. To było jedno z moich podstawowych założeń, by właśnie w ten sposób spróbować wybić się na tle tej bylejakości, na którą w ostatnich latach trochę popadli piłkarscy trenerzy. [...] Chciałem przedstawić wizerunek trenera jako gościa, który jest profesjonalistą, prawdziwym szefem. Poważnie podchodzi do swojej pracy i chce swoim strojem podkreślić autorytet, choć tego akurat trener Probierz nie potrzebuje, bo i tak ma mocną osobowość - tak o garniturach Michała Probierza powiedział ich pomysłodawca Michał Kędziora w tekście Bartłomieja Kubiaka i Dominika Wardzichowskiego ze Sport.pl.

Kolejny mecz na Euro 2024 reprezentacja Polski rozegra już w piątek 21 czerwca o godzinie 18:00. Rywalem Biało-Czerwonych będzie reprezentacja Austrii, która w pierwszym meczu przegrała 0:1 z Francją. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.