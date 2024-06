Boniek zachwycony Polakiem po meczu z Holandią. "Gracz z innej planety"

Reprezentacja Polski przegrała 1:2 z Holandią na start Euro 2024, choć była o krok od sprawienia sensacji. Mimo to pokazała, że stać ją na wiele i niewykluczone, że wyjdzie z grupy. Biało-czerwoni zagrali naprawdę dobry mecz i nie są bez szans w piątkowym meczu z Austrią.

Piotr Zieliński wyglądał "jak z innej planety". Słowa Zbigniewa Bońka niosą się po świecie

W meczu z Holandią prawdziwym liderem biało-czerwonych był Piotr Zieliński, który wyprowadził także drużynę jako kapitan. Po meczu zachwycali się nim wszyscy. Jedną z osób, która nie ukrywała zachwytów nad pomocnikiem, był Zbigniew Boniek.

- Wiemy, że nie grał zbyt wiele w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ale nie miało to na niego żadnego wpływu. Wniósł doświadczenie, zmienił tempo. Czasami wyglądał tak, jakby był graczem z innej planety w naszej drużynie - mówił w rozmowie z portalem WP SportoweFakty były prezes PZPN. Boniek wyróżnił także Nicolę Zalewskiego. - Jeśli chodzi o grę do przodu, to wszyscy znamy jego atuty. Zawsze doda coś od siebie - ocenił.

Co ciekawe, słowa Bońka dotarły do Włoch. Portal calciomercato.com zacytował słowa działacza i również nie ukrywał zachwytów nad formą Piotra Zielińskiego.

Zachwyty nad Piotrem Zielińskim we Włoszech wcale nie dziwią. Od lipca pomocnik ma zostać nowym zawodnikiem Interu Mediolan. Wcześniej zachwycał na boiskach Napoli, którego zawodnikiem był od 2016 roku i zapisał się na kartach historii klubu.

Zanim jednak Zieliński zaliczy debiut w nowym klubie, ma jeszcze pomóc reprezentacji w wyjściu z grupy na Euro 2024. W piątek piłkarzy Michała Probierza czeka niezwykle istotny mecz przeciwko Austrii. Z kolei za tydzień zagrają oni z Francją. Relacje na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.