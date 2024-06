W Austrii głośno o Lewandowskim. "Iskra zapłonowa"

"Według naszych informacji Lewandowski w środę wejdzie w mocniejszy trening. Jeśli wszystko będzie w porządku tego dnia i w czwartek, to będzie mógł zagrać przeciwko Austrii. Kapitan kadry w poniedziałek przeszedł badanie rezonansem magnetycznym. Nie wykazało ono żadnego problemu. Teraz trzeba tylko liczyć na to, że kontuzja się nie odnowi" - poinformował we wtorek portal Meczyki.pl.

W Austrii głośno o powrocie Lewandowskie. "Iskra zapłonowa"

Stan zdrowia kapitana reprezentacji Polski monitorują także nasi najbliżsi rywale. "We wtorek gwiazdor FC Barcelony odbył z drużyną co najmniej 15-minutową publiczną część treningu - po raz pierwszy od kontuzji, której doznał nieco ponad tydzień temu podczas próby generalnej przed Mistrzostwami Europy przeciwko Turcji (2:1) - zauważa Sky Sport Austria, powołując się na informacje polskich mediów.

Dla obu drużyn starcia Polska-Austria będzie to mecz o wszystko, albowiem obie ekipy przegrały swój pierwszy mecz. "Powrót dwukrotnie najlepszego piłkarza świata powinien być dla Polaków iskrą zapłonową w odpowiednim momencie" - podkreśla Sky Sport Austria. Dziennikarze relacjonują także słowa Bartosza Bereszyńskiego z konferencji prasowej Polaków. "Prawy obrońca włoskiego klubu Serie A Empoli przestrzegł przed Austriakami po pierwszym meczu z Francją, który Polacy wspólnie oglądali w poniedziałek w hotelu. Uwagę przykuła intensywność meczu Austriaków, podobnie jak jakość futbolu" - podsumowano.

Mecz o wszystko dla reprezentacji Polski oraz Austrii obędzie się w piątek o godz. 18:00 na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.