Wiemy, kiedy Robert Lewandowski wróci do treningów z drużyną!

Polacy przez cały mecz z Holandią musieli radzić sobie bez swojego kapitana i nie zawiedli. Choć Biało-Czerwoni przegrali, to pokazali się z dobrej strony. Nie zawiódł również zastępujący Lewandowskiego Adam Buksa. To napastnik Antalyasporu strzelił jedyną bramkę reprezentacji Polski w tym meczu.

Lewandowski wróci na mecz z Austrią? Są najnowsze wieści

Wciąż nie ma pewności, czy Robert Lewandowski zagra z Austrią. Po meczu z Holandią selekcjoner Michał Probierz zaznaczał jednak, że kapitan reprezentacji Polski wraca do zdrowia. - Rehabilitacja Roberta przebiega sprawnie. Wiele wskazuje na to, że będzie gotowy na mecz z Austrią. To nasz bardzo ważny zawodnik, którego potrzebujemy - mówił. Wkrótce potem Lewandowski wrócił do treningów - choć jeszcze indywidualnych.

Najnowsze informacje w sprawie kontuzji Lewandowskiego przekazał portal Meczyki.pl. Są bardzo dobre.

"Według naszych informacji Lewandowski w środę wejdzie w mocniejszy trening. Jeśli wszystko będzie w porządku tego dnia i w czwartek, to będzie mógł zagrać przeciwko Austrii" - czytamy. Okazuje się, że w poniedziałek Lewandowski przeszedł kolejne badania. "Kapitan kadry w poniedziałek przeszedł badanie rezonansem magnetycznym. Nie wykazało ono żadnego problemu. Teraz trzeba tylko liczyć na to, że kontuzja się nie odnowi" - dodano.

- Środa i czwartek będą dniami decydującymi, czy Lewandowski zagra w meczu z Austrią - przekazał jeszcze Tomasz Włodarczyk na antenie Meczyki.pl.

Mecz z Austrią jest kluczowy dla reprezentacji Polski, więc zdrowy Robert Lewandowski bardzo by się przydał. Zwycięstwo znacząco przybliży podopiecznych Michała Probierza do wyjścia z grupy. Remis lub porażka będzie oznaczać konieczność wygranej z Francją. Spotkanie Polska - Austria odbędzie się w piątek 21 czerwca o godzinie 18:00.