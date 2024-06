Ujawnili, co Probierz powiedział Polakom w przerwie i po meczu. Like a boss!

Reprezentacji Polski nie udało się zdobyć żadnego punktu w pierwszym meczu na Euro 2024. Nasza kadra przegrała z Holandią 1:2, choć od 16. minuty prowadziła po bramce strzelonej przez Adama Buksę. Zespół Ronalda Koemana to jeden z faworytów do zgarnięcia tytułu, co udowodnił w meczu z Polską. Holendrzy kreowali sobie wiele sytuacji bramkowych, jednak drużyna Probierza długimi fragmentami nie odstawała od rywali z najwyższej, światowej półki.

Kamery uchwyciły krzyczącego Probierza. Co powiedział w przerwie meczu z Holandią?

W poniedziałkowy wieczór na kanale Łączy nas piłka opublikowano kolejny vlog, na którym pokazane zostały kulisy meczu z Holandią. W pewnym momencie kamera skupiła się na Michale Probierzu, który przemawiał do swoich piłkarzy po pierwszej połowie niedzielnego meczu.

- Panowie, z jednym z faworytów do przerwy potrafimy grać jak równy z równym! Trzeba dalej grać! Trzeba dalej szukać tych wyznań. Ciągle chcieć tę piłkę! I to jest właśnie to, jak padniesz, to będzie zmiana. Są następni, którzy tylko czekają, żeby wejść. Ale musimy dać od siebie serducho, jeszcze więcej. Piłka stykowa? To musi fruwać! - krzyczał selekcjoner, motywując kadrowiczów.

- Wejść na tą drugą połowę, zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać. I będziemy zadowoleni! - zakończył, po czym oklaskami zachęcał zawodników do realizacji planu. Planu, którego ostatecznie nie udało się zrealizować. Mimo to Michał Probierz zaszczepił w polskich piłkarzach wiarę w to, że nawet z największymi reprezentacjami świata można prezentować ciekawy, a przede wszystkim ofensywny futbol. Pokazał to samo skład z Zielińskim, Urbańskim i Szymańskim, na jaki zdecydował się selekcjoner.

- Jak przegraliśmy, to jesteśmy takim samym zespołem. Nic się u nas nie zmienia, żeby było jasne. Przegraliśmy po bardzo dobrym meczu. Zabrakło nam czegoś jeszcze. Trzeba po prostu nad tym popracować. Ale nie odpadliśmy jeszcze! Żeby to była jasna sprawa. Jak wygramy z Austrią, to jest następny krok, następna szansa. Widzicie, że można z każdym grać agresywnie. Panowie, głowy do góry, trzeba to przyjąć, spokojnie się zregenerować i przygotować do następnego meczu - mówił selekcjoner po ostatnim gwizdku.

- Jesteśmy jedną drużyną i jedna drużyna pokazała charakter, dlatego trzeba to przełożyć później na następny mecz i zrobić wszystko, żeby wygrać z Austrią. Ja wam panowie dziękuję, bo zrobiliście kawał dobrej roboty. Zabrakło nam paru momentów. Zrobimy to krok po kroku! - zakończył.

Teraz z niecierpliwością czekamy na piątkowy mecz z Austrią, która dziś mierzy się z Francją.