Mocna przemowa kapitana reprezentacji Polski. Zaraz na środek wyszedł Szczęsny

W niedzielę 16 czerwca reprezentacja Polski rozegrała swój pierwszy mecz na Euro 2024. Ich rywalem była Holandia. Choć piłkarze Michała Probierza nie byli faworytami tej konfrontacji, to mocno postawili się przeciwnikom. Z dobrej strony zaprezentowali się m.in. Kacper Urbański i Adam Buksa. Ostatecznie Biało-Czerwoni przegrali 1:2. Decydującego gola strzelił w 83. minucie Wout Weghorst.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wygląda parking rowerowy pod stadionem w Niemczech. A potem pojawił się ten jeden kibic...

W poniedziałek, dzień po meczu, na kanale "Łączy nas piłka" na YouTube opublikowano film, na którym możemy zobaczyć kulisy spotkania w Hamburgu. Operator towarzyszył piłkarzom także w szatni. Zarejestrowano przemowy reprezentantów Polski, którzy dodatkowo motywowali drużynę przed pierwszym gwizdkiem.

Kulisy meczy Polska - Holandia. Mocna przemowa kapitana

Głos zabrał m.in. Piotr Zieliński. - Stwórzmy jeden organizm, który idzie w tę samą stronę. Nie bójmy się grać. [Bądźmy - przyp.red] zdecydowani, agresywni, skoncentrowani. Zróbmy wszystko, żeby ten dzień był wyjątkowy. Mamy wszystko w swoich nogach, głowach, żebyśmy wygrali to spotkanie - zaapelował Zieliński, który pod nieobecność Roberta Lewandowskiego był kapitanem Polaków w meczu z Holandią.

Wypowiedział się także Wojciech Szczęsny. Kiedy stanął na środku szatni, wszyscy koledzy uważnie go słuchali. - Wyjdziemy, będziemy grać w piłkę i będziemy wygrywać mecze, ale musimy być przekonani, że nam się to uda. Jak będą lepsi od nas na boisku, to będą lepsi - wygrają i nic się nie stanie. Ale jak mamy plan na mecz, to gramy to, co mamy w planie. Gramy w piłkę i wygramy ten mecz - podkreślił bramkarz Biało-Czerwonych.

Ekipę prowadzoną przez Michała Probierza czekają jeszcze mecze z Austrią (piątek 21 czerwca o godzinie 18:00) oraz Francją (wtorek 25 czerwca o godzinie 18:00).