Drogie cacko Michała Probierza. Statystyczny Polak musi pracować na to rok

Choć przed meczem z Holandią reprezentacja Polski była skazywana na porażkę, to po ostatnim gwizdku możemy czuć spory niedosyt. Drużyna Michała Probierza momentami zdominowała klasowych rywali, a w 12. minucie sensacyjnie objęła prowadzenia. Ostatecznie nasza kadra przegrała 1:2, jednak przed piątkowym spotkaniem z Austrią morale zarówno wśród piłkarzy, jak i kibiców są pozytywne. Jest o czym marzyć.

Po spotkaniu z Holandią wielu fanów zwróciło uwagę na elegancką stylizację Michała Probierza, która zrobiła furorę nawet na światowych mediach. "Piłka nożna ma klasę!" - pisano. Nasz selekcjoner postawił na beżowy garnitur Newark przygotowany przez Lancerto. W skład całego outfitu wchodziły: beżowe spodnie i marynarka, kraciasta kamizelka, biała koszula oraz granatowy krawat. Wyliczono, że koszt całej stylizacji wyniósł ponad 4,5 tys. złotych.

Okazuje się, że pełny zestaw Probierza, w którym zaprezentował się podczas niedzielnego meczu, kosztował zdecydowanie więcej. Dlaczego? Nie wspomniano o zegarku, który był świetnym uzupełnieniem całej kompozycji. Jak ustalił portal Meczyki.pl, to luksusowy model Ulysse Nardin Marine Collection. W jego wnętrzu znajdziemy czasomierz w niebieskim kolorze o 44-milimetrowej tarczy, który wykonano w pełni ze stali nierdzewnej.

Zegarek został wyprodukowany w Szwajcarii. Oprócz odmierzania czasu może pełnić również funkcję stopera czy kalendarza. Jest to egzemplarz pochodzący z limitowanej serii, przez co jego wartość wynosi aż 15,9 tys. franków szwajcarskich, czyli około 72,5 tys. złotych. To 9,4 razy tyle, co roczna średnia krajowa w Polsce, która oscyluje w granicach 7,7 tys. złotych.

Co ciekawe, podobne modele Ulysse Nardin Marine Collection znajdziemy również w kolekcjach gwiazd reprezentacji Polski, takich jak Arkadiusz Milik, Wojciech Szczęsny czy Robert Lewandowski.

- Wiadomo, że w trakcie spotkań są różne fazy i w meczu z Holandią mieliśmy też takie, w których wycofywaliśmy się we własne pole karne, ale oprócz tego były momenty, że graliśmy wysoko, agresywnie i się nie wystraszyliśmy - mówił selekcjoner po meczu z Holandią. Miejmy nadzieję, że nasi piłkarze nie przestraszą się również w Austriaków i Francuzów.