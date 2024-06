Oto przepiękna żona Zielińskiego. Poznali się lata temu. Ma niespotykane wykształcenie

Po niedzielnym meczu z Holandią kibice reprezentacji Polski mogą czuć niedosyt. Choć jeszcze przed pierwszym gwizdkiem nasza kadra była skazywana na porażkę, to w starciu z silnym rywalem pokazała charakter i przede wszystkim umiejętności. - Mamy na tyle zwariowanego trenera, który wierzy, że możemy grać w piłkę, więc musimy grać w piłkę i wszyscy mu uwierzyli - mówił wprost Wojciech Szczęsny po zakończeniu meczu. Ostatecznie nie udało się wygrać, jednak biało-czerwoni nie mają się czego wstydzić.

Jedynego gola dla Polaków zdobył Aleksander Buksa, który wykorzystał perfekcyjne dośrodkowanie z rzutu rożnego autorstwa Piotra Zielińskiego. W meczu z Holandią pomocnik odchodzący z SSC Napoli pod nieobecność Roberta Lewandowskiego pełnił rolę kapitana. Rozegrał bardzo przyzwoite spotkanie. Oprócz asysty oddał kilka groźnych strzałów oraz kolejny raz czarował bajeczną techniką.

Zieliński od wielu lat może liczyć na wsparcie swojej żony Laury, która kibicuje mu na trybunach lub przed telewizorem. Para zna się od ponad dziesięciu lat, poznała się w rodzinnych Ząbkowicach Śląskich. W 2017 roku piłkarz oświadczył się partnerce, a dwa lata później odbył się ślub i huczne wesele. Piotr i Laura Zielińscy doczekali się dziecka. W 2021 roku na świat przyszedł ich synek Maksymilian.

Czy zajmuje się Laura Zielińska? Z wykształcenia 30-latka jest analitykiem medycznym. Tytułem magistra może chwalić się od 2016 roku, kiedy to na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu obroniła pracę dyplomową.

Ukochana Piotra Zielińskiego chętnie pokazuje się w mediach społecznościowych. Jej profil Instagram śledzi ponad 50 tys. użytkowników, z którymi dzieli się zdjęciami i filmikami z prywatnych chwil. Mimo to w ostatnim czasie niezbyt często publikuje posty, przez co z pewnością nie można do grona influencerek.

