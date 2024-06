A jednak! Arkadiusz Milik dojedzie na Euro. Wielka niespodzianka

Arkadiusz Milik krótko powalczył o miejsce w reprezentacji Polski na Euro 2024, bowiem już w pierwszych minutach sparingu z Ukrainą (3:1) nabawił się kontuzji kolana. Napastnik już pracuje nad jak najszybszym dojściem do pełni zdrowia, by być gotowym na nowy sezon. Ale uda mu się pojechać na mistrzostwa Europy, tylko w zupełnie nowej, niespodziewanej roli. Zobaczymy go w telewizji.

