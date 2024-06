Kubeł zimnej wody na głowy Polaków po meczu z Holandią. "Chciałbym przypomnieć"

Nieczęsto się, by na oko tak z 90 proc. opinii po porażce było w charakterze pochwalnym. Ale tak właśnie jest w przypadku reprezentacji Polski po przegranym meczu z Holandią. Remisu nie udało się dowieźć do końca, punktów na koncie jest zero. Jednak styl gry naszej kadry był lepszy niż przy wielu zwycięstwach w ostatnich nawet latach. Polacy chwaleni są zwłaszcza za odwagę w grze, pomysł na akcje ofensywne oraz groźnie bite stałe fragmenty gry. Zresztą to po rzucie rożnym gola strzelił Adam Buksa. Nie brakuje rzecz jasna minusów, szczególnie jeśli chodzi o grę obronną. Niemniej ogólnego zadowolenia i optymizmu przed kolejnymi starciami nie brakuje.

REKLAMA

Zobacz wideo Niemcy gotowi na Euro. Atmosfera rozkręca się błyskawicznie

Ziółkowski z głosem pragmatyzmu

Jednakże nie u każdego. Spory kubeł zimnej wody na rozgrzane głowy kibiców, dziennikarzy i ekspertów postanowił wylać Szymon Ziółkowski. Mistrz olimpijski w rzucie młotem z Sydney z 2000 roku oraz były poseł na sejm VIII kadencji, za pośrednictwem portalu X postanowił przypomnieć wszystkim pewną zasadę. "Wszystkim zachwyconym wczorajszym meczem polskiej reprezentacji chciałbym przypomnieć, że w sporcie liczy się zwycięstwo, a nie nawet najpiękniejsza porażka. Life is brutal!" - podsumował.

Różne reakcje na wpis

Wpis Ziółkowskiego zebrał, póki co mieszane reakcje. Inni użytkownicy portalu w dużej mierze zwrócili uwagę, że nie należy deprecjonować elementu rozrywki, jaki niesie ze sobą sport. Po tej stronie "barykady" stanęli m.in. Jakub Bednaruk z Polsatu Sport oraz Marcin Jaz ze Sport.pl. Z Ziółkowskim zgodził się z kolei były reprezentant Polski w piłce nożnej Cezary Kucharski. "Trudno nie przyznać mistrzowski olimpijskiemu racji" - napisał.

Ze stwierdzeniem oraz pragmatycznym podejściem Szymona Ziółkowskiego można się zgadzać lub nie. Fakty są natomiast takie, że Polska i zagrała dobry mecz, i ma zero punktów na koncie. O zmianę tego drugiego nasza kadra powalczy już w piątek 21 czerwca w Berlinie. O 18:00 zespół Michała Probierza zmierzy się z Austrią.