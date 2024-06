Konferencja prasowa reprezentacji Polski. Polacy odpowiadają [NA ŻYWO]

Trwają przygotowania do reprezentacji Polski do drugiego meczu na mistrzostwach Europy. W piątek na Olympiastadion w Berlinie biało-czerwoni zmierzą się z Austrią. Kibice z pewnością chcą zobaczyć drużynę grającą równie odważnie co w niedzielę. W nowym tygodniu jako pierwsi na pytania dziennikarzy będą odpowiadać Jakub Kiwior i Taras Romanczuk.

