Najgorszy wynik w XXI wieku. Tyle osób obejrzało mecz Polska - Holandia

Reprezentacja Polski ma za sobą pierwszy mecz mistrzostw Europy. Wbrew obawom Polacy zagrali dobry mecz, choć górą 2:1 byli Holendrzy. Biało-Czerwoni dali jednak powód, żeby wierzyć, iż mogą powalczyć o wyjście z grupy. Dyrektor TVP Sport podał dane dotyczące oglądalności. "Są to najlepsze tegoroczne wyniki" - napisał. A jak to wygląda w porównaniu do wcześniejszych lat?

