Są nowe wieści ws. stanu zdrowia Lewandowskiego

Starcie z Holandią (1:2) było pierwszym meczem Polski na wielkim turnieju międzynarodowym bez udziału Roberta Lewandowskiego, odkąd gra dla pierwszej reprezentacji.

Wiemy, jak wygląda sytuacja zdrowotna Lewandowskiego

Do meczu z Austrią pozostały cztery dni i wszyscy liczą na to, że uda się przygotować Roberta Lewandowskiego do występu na Olympiastadion w Berlinie, stolicy Niemiec. W minionym tygodniu jego stan zdrowia miarowo się poprawiał. Trenował indywidualnie, a w niedzielę nawet brał udział w kilku ćwiczeniach na rozgrzewce.

Według najnowszych wieści leczenie Lewandowskiego przebiega naprawdę dobrze, jest znaczący postęp. "Dobry prognostyk jest taki, że napastnik wchodzi w treningi z piłką" - przekazał Tomasz Włodarczyk z "Meczyków".

Jeśli Lewandowski zaczyna ćwiczenia z piłką, a także sam dołącza do lżejszych ćwiczeń grupowych, typu "gra w dziadka", to można się spodziewać, że do czwartku wróci do pełnych treningów z resztą drużyny.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że sztab medyczny i szkoleniowy reprezentacji Polski wciąż stawiają występ Lewandowskiego z Austrią pod znakiem zapytania. Nie chcą ryzykować gry na lekach przeciwbólowych i potencjalnego pogłębienia urazu. Kontuzje mięśniowe lepiej wyleczyć w pełni.

Z pewnością Lewandowski przejdzie dodatkowe badania, by lepiej ocenić sytuację. Do czwartku powinna zapaść ostateczna decyzja, czy będzie mógł zagrać przeciwko Austriakom.

Niepewny jest także występ Pawła Dawidowicza, który wciąż odczuwa dyskomfort. On także musi przejść kolejne badania. Bartosz Salamon zgłosił, że w trakcie meczu z Holandią prawdopodobnie złamał palec u ręki.

Mecz Polska - Austria w piątek o godzinie 18:00.