Minęły dopiero trzy dni Euro 2024, a Polska już najgorsza. Niewiarygodne

Niemcy - Szkocja 5:1, Węgry - Szwajcaria 1:3, Hiszpania - Chorwacja 3:0, Włochy - Albania 2:1, Polska - Holandia 1:2, Słowenia - Dania 1:1 oraz Serbia - Anglia 0:1 - takimi wynikami zakończyły się rozegrane już spotkania podczas rozpoczętych w piątek mistrzostw Europy w Niemczech.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa o Lewandowskim

Polska najgorszym zespołem Euro 2024. Ta statystyka mówi wszystko

Reprezentacja Polski przeciwko Holandii zagrała niezły mecz. Bramka Adama Buksy nie wystarczyła jednak do tego, aby wywalczyć w Hamburgu choćby punkt. Polacy zeszli z boiska pokonani. Co więcej, po trzech dniach turnieju są najgorzej broniącym zespołem w całej stawce.

Jak wyliczył Daniel Franosz z Kanału Sportowego, Polacy doprowadzili aż do 45 kontaktów rywala z piłką w meczu otwarcia. To najwięcej w całej stawce. Druga pod tym względem jest Albania, która dopuściła Włochów 34 razy do zagrań we własnym polu karnym, a trzeci Węgrzy (32 kontakty rywali).

"To w sumie największe pole do poprawy u Polaków. Mieliśmy sporo szczęścia, że przy tak częstym wchodzeniu w nasze pole karne rywale ciągle podejmowali złe decyzje albo niecelnie dogrywali/uderzali. Już widzieliśmy w sparingach, że nawet te średnie drużyny jak Ukraina czy Turcja penetrowały nasze pole karne jak chciały" - zaznaczył dziennikarz i dodał, że można wyciągnąć też z tego spotkania kilka pozytywów.

Rzeczywiście gra defensywna od zawsze była bolączką Biało-Czerwonych. W niedzielę ponadto zespół Michała Probierza grał bez podstawowego obrońcy Pawła Dawidowicza, którego zastąpił Bartosz Salamon. Stoper Lecha po meczu przyznał, że mógł więcej zrobić przy straconych golach.

Kolejny mecz Polacy rozegrają w piątek 21 czerwca o 18.00. Na Stadionie Olimpijskim w Berlinie zmierzą się z Austrią i być może będzie to najważniejszy mecz w kontekście wyjścia z grupy. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.